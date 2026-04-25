El PP anuncia un plan integral contra incendios forestales de cinco puntos: "Sin sus montes y sus pueblos, no hay Asturias posible"

Un plan integral contra los incendios forestales en Asturias con cinco grandes medidas es la propuesta que planteó el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, en la clausura del foro "Prevención y Gestión de Incendios en Asturias: Retos y Soluciones", que contó con la intervención de dos expertos en la materia: el ingeniero forestal Luis Alfonso Pérez y el ingeniero de montes y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela César Pérez, que abordaron la evolución histórica de los incendios.

El líder del PP destacó que frente a "la apatía, la burocracia y el abandono" del Gobierno de Barbón, plantean la elaboración de "un verdadero plan forestal, no otro documento decorativo ni otra promesa aplazada", es decir, "un plan inmediato, con calendario, presupuesto acorde, prioridades claras y compromisos verificables", detalló Queipo.

La segunda medida que puso sobre la mesa fue la apuesta por la gestión activa del monte: "Apoyar el silvopastoreo, la ganadería extensiva, los aprovechamientos forestales y toda actividad que contribuya a mantener el territorio vivo y cuidado".

Álvaro Queipo durante su intervención en la clausura del foro. / PP

Como tercera propuesta, destacó que no se puede seguir descargando toda la responsabilidad sobre los propietarios "sin darles herramientas, respaldo jurídico y una estrategia coordinada con los ayuntamientos: hace falta sentido común, seguridad y medios".

En este sentido, denunció que, en los últimos seis años, hubo dos en los que, "por mala gestión, no se convocaron subvenciones para propietarios forestales, a pesar de que se contaba con presupuesto, y en este 2026 no se sabe nada del plazo para solicitar las ayudas, transcurridos ya casi cuatro meses del año".

Agilizar las ayudas es la cuarta iniciativa del PP: "Hay que poner fin al abandono institucional, porque quien sufre un incendio no puede esperar eternidades administrativas".

Público asistente al foro organizado por el PP en el Parador de Corias. / PP

Y, por último, Álvaro Queipo resaltó la necesidad de reforzar la prevención en invierno y durante todo el año, "con limpieza, mantenimiento, accesos adecuados, pistas transitables y actuaciones preventivas donde sean necesarias, también en zonas protegidas cuando estén justificadas y bien planteadas".

El presidente popular subrayó que este plan se quedaría corto sin una apuesta seria por el desarrollo rural: "Si no hay gente en los pueblos, el monte se abandona, y si no hay actividad, el riesgo se dispara", y advirtió de que "sin sus montes y sus pueblos, no hay Asturias posible".

Los incendios del futuro

En el desarrollo de la jornada, los expertos que intervinieron fueron claros al hablar del complicado futuro que se prevé en materia de incendios forestales. "Los incendios que estamos viendo nunca antes se habían dado y los peores aún no los hemos visto", sentenció el ingeniero de montes César Pérez, que puso como ejemplo el fuego que el pasado mes de agosto llegó desde León a Cangas del Narcea, a Genestoso, y estuvo activo durante tres semanas. "Son el tipo de incendios que vendrán, los llamados de sexta generación" y añadió que esos fenómenos se estima que en un futuro puedan quemar la misma superficie que ardió en Cangas el pasado verano, unas 6.000 hectáreas, en tan solo 11 minutos. "Es algo para lo que no estamos preparados", advirtió.

César Pérez y Luis Alfonso Pérez, con Eloy Alonso, durante sus intervenciones en el foro. / PP

El ingeniero forestal Luis Alfonso Pérez señaló cómo el incendio de Busindre (Valdés) en 2006, que afectó a 1.600 hectáreas, marcó el inicio de los grandes incendios, que fueron aumentando progresivamente en número de hectáreas quemadas hasta las 10.000 resultantes del gran fuego que se inició en Foyedo (Tineo) y llegó a la costa (Valdés), en 2023. Una evolución, que para este experto en incendios forestales significa que los grandes fuegos que en los últimos años se han visto en territorios próximos como Castilla y León, Galicia y Portugal, con hasta 65.000 hectáreas quemadas en el caso del país vecino, es "el comportamiento esperable del fuego en el futuro".

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Para hacer frente a los incendios del futuro aseguran que la clave es poner los esfuerzos en el control del combustible y la ordenación del territorio. Además, a corto plazo, Luis Alfonso Pérez defiende la necesidad de crear "comunidades resilientes", pueblos proactivos que tengan la capacidad de defenderse.