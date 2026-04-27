Éxito de inscripciones para Narcenatur: la feria canguesa reunirá alrededor de 120 expositores de toda España
“Habrá una amplia presencia de profesionales de prestigio”, destaca la organización de esta cita dedicada a la caza, la pesca y la naturaleza
Narcenatur, la feria de la caza, pesca y naturaleza de Cangas del Narcea acaba de cerrar el periodo de inscripciones para expositores con “un éxito sin precedentes”. La cita logra reunir a cerca de 120 expositores de todo el país, siendo la mayoría "profesionales de reconocido prestigio", destaca el Ayuntamiento cangués, al frente de la organización el evento, que se desarrollará del 5 al 7 de junio, en el recinto ferial de la Imera.
"Tras haber logrado relanzar Narcenatur el año pasado, el éxito de esta edición ha sido constatar que se ha posicionado como cita de referencia para los grandes profesionales del país que, además, han mostrado gran interés por estar presentes", destaca el director de la feria y edil de Caza y Deportes, Marcial Fernández, que detalla que el 20 por ciento de los expositores que se podrán ver en esta nueva edición llegan por primera vez a Narcenatur y el 80 por ciento son profesionales procedentes de otras comunidades autónomas.
Fernández avanza que, en esta edición, la feria contará con la presencia de entidades como la Fundación Artemisan, la Asociación Española de Perros de Sangre o Ancarfe, que se suman a otros colectivos fieles a la cita como son Bomberos de Asturias, la Fundación Oso Pardo, Seprona o el Ejército.
Además, por primera vez en su historia, Narcenatur acogerá la final del Campeonato de Asturias de San Huberto, una de las grandes citas de la caza que decidirá la representación asturiana de la cita nacional. No será la única competición, también se disputa la Copa del Narcea de Perro Mastín. Lo que se sumará a los concursos ya consolidados de perros de rastro en el Acebo, tiro al plato y de pesca.
"Será una feria para amantes de la naturaleza con mayúscula. Nos espera una cita con un programa de actividades que sorprenderá y un espacio para compartir experiencias con grandes profesionales. Estoy seguro de que no dejará a nadie indiferente", enfatiza Marcial Fernández.
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