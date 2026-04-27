El Narcea se impone al Llaranes con un resultado 4-1: “Es una victoria muy importante y merecida”

El Narcea vuelve a respirar tras lograr una holgada victoria ante el Llaranes. A pesar de que el partido no se pudo disputar en casa y tuvo que celebrarse en el campo del Tineo debido a la sanción del Comité de Competición, que supuso el cierre del campo durante una jornada por los insultos de un grupo de aficionados al equipo de árbitros de un encuentro anterior, los de Cangas del Narcea lograron imponerse y dominar buena parte del enfrentamiento.

El resultado en el marcador fue 4-1 y comenzó con un gol de penalti marcado por el jugador del equipo cangués Daniel Menéndez en el minuto cuatro. No tardaría en llegar el único gol del equipo visitante. A los diez minutos del inicio Lucas Rodríguez mete un gol para el Llaranes e iguala el partido. Una primera parte que se disputa con bastante equilibrio y ocasiones para los dos equipos.

El equilibrio continuó durante el inicio del segundo tiempo, pero pronto el Narcea comenzó a dominar el jugo. “Por fin Juan desequilibro el partido con gol alrededor del minuto 60 y a partir de ahí rompimos con otros dos goles”, subraya el entrenador, Andrés Linde.

Tras el gol de Juan Tadeo Marcos en el minuto 67, llegó otro más de Daniel Menéndez en el 84 y el cuarto entró en el tiempo añadido, obra de Pedro Sierra.

“Es una victoria muy importante, merecida, justa y, sobre todo, muy necesaria”, subraya Andrés Linde. Hace hincapié en que en esta jornada 31 prácticamente todos los equipos que están arriba en la tabla consiguieron ganar.

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“Ahora cada partido es una final de verdad, así que vamos a preparar con mucha ilusión el partido del sábado contra el Camocha”, apunta el entrenador que es consciente de que tienen que conseguir “cinco o seis puntos para clasificarnos para el play-off”.