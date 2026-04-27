Repoblación de 62 hectáreas en los montes cangueses de Tabladiello, Mieldes y Llamas del Mouro

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 204.646 euros la repoblación de los montes de Tabladiello, Mieldes y Llamas del Mouro, en el concejo de Cangas del Narcea. El proyecto contempla la restauración forestal de 62 hectáreas con la plantación de Pinus pinaster y la sustitución del pino radiata en casi 14 hectáreas. La intervención incluye además la mejora de una pista forestal y la limpieza de un cortafuegos.

Fuentes de la consejería detallas que la repoblación, que cuenta con un plazo de ejecución de diez meses, se lleva a cabo ante las recientes talas por plagas y enfermedades, la presencia de masas de pino radiata afectadas por banda roja y banda marrón, y los daños ocasionados por un incendio forestal en 2017. “El objetivo es restaurar el terreno, proteger el suelo, mejorar su productividad y reducir el riesgo de incendios”, recalcan.

En cada monte se realizarán trabajos específicos: en Tabladiello y parte de Llamas del Mouro se repoblarán zonas recientemente taladas, mientras que en Mieldes se renovará un área quemada, se mejorará una pista forestal y se limpiará un cortafuegos. Además, en Llamas del Mouro también se sustituirán por Pinus pinaster masas y regenerados de pino radiata enfermo.

Las repoblaciones, para las que se utilizarán unas 64.000 plantas, se realizarán “con una densidad de 1.100 pies/hectárea y marco de tres por tres metros”, detallan desde Medio Rural. Los restos vegetales se gestionarán mediante trituración o retirada para facilitar la plantación.

Este proyecto, que ejecutará la empresa Idinat Obras y Servicios S.L, sigue “criterios ambientales, económicos y sociales, alineados con directrices europeas, y se desarrollará en montes que disponen de instrumentos de gestión forestal aprobados”.

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Esta actuación cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), para inversiones no productivas en repoblación forestal y sistemas agroforestales.