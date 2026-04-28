El Ayuntamiento de Cangas del Narcea comienza a sancionar por dejar bolsas de basura en la calle
Hace más de un mes de la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida, que supuso la retirada de los grandes contenedores verdes de las calles de la villa que se sustituye por cubos que se ponen y quitan a última hora del día
Hace más de un mes que la capital de Cangas del Narcea estrenó su nuevo sistema de recogida de basura que supuso la retirada de los grandes contenedores de basura verdes para residuos genéricos de las calles, implantando a cambio una recogida con cubos “quita y pon” durante la tarde-noche del domingo al viernes. Según el Ayuntamiento, la adaptación general al nuevo sistema ha sido buena, pero persiste, en ciertas zonas de la villa, la aparición de bolsas de basura tiradas en el suelo en puntos no habilitados.
Para erradicar estas malas prácticas, el Ayuntamiento anuncia que ha iniciado expedientes sancionadores.
“Un mes parece un plazo más que razonable para adaptarse a los cambios realizados, ahora llega el momento de sancionar a aquellos vecinos (pocos) que incumplen reiteradamente la ordenanza municipal”, especifica el concejal de Obras, Ángel Menéndez.
Además, recuerda que el objetivo del cambio en la recogida de basura es “mejorar la imagen de nuestro pueblo y unos pocos no pueden estropear el gran trabajo realizado por la mayoría de cangueses”.
Aclaran desde la Administración local que las sanciones llegan después de haber realizado comunicaciones, puesto señales, avisos y realizar ampliaciones del servicio.
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