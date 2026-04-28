Continúa la mejora de la red de saneamiento en las calles de Cangas del Narcea: más de 300.000 euros para renovar la Calle Clarín

La red de saneamiento de la calle Clarín se renovará por completo con una inversión de 331.415 euros. La intervención busca dar solución a un problema de fugas y averías constantes que se dan en la red, que ya cuenta con más de 35 años de antigüedad.

El alcalde, José Luis Fontaniella, recuerda que la actuación está incluida en el programa de mantenimiento acordado con la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la prórroga del contrato, que será la encargada de llevar a cabo los trabajos de renovación. “La vida útil de la red de saneamiento de esta calle ha concluido. Se han detectado roturas en diferentes puntos, así como atascos, filtraciones y averías constantes. Esta situación genera un grave perjuicio para los vecinos y negocios de la zona que pretendemos solventar con esta intervención”, detalla Fontaniella.

En concreto, la obra consistirá en una renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, que incluye la ejecución de nuevas acometidas, así como la instalación de bocas de riego. Por último, se prevé la reposición del pavimento de las aceras y del asfalto afectado.

Los trabajos comenzarán la próxima semana y tendrán un plazo de ejecución de tres meses. Durante este periodo de tiempo, se reorganizará el tráfico en las calles afectadas para garantizar el acceso peatonal y rodado.

“Hemos intentado que las afecciones sean mínimas para facilitar la vida de los vecinos durante las obras, que en ningún momento dejarán sin acceso a los usuarios”, señaló Fontaniella, que detalla que la Policía Local ya está informando de la reorganización del tráfico en la zona.

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Esta mejora en la red de saneamiento a través de la empresa concesionaria del servicio se suma a la ya realizada en la calle Esperanza y contará con una tercera, que se desarrollará en la calle Alcalde Díaz Penedela.