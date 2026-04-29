Alejar a los osos de las poblaciones, el objetivo de los desbroces perimetrales que se comienzan a realizar en Cangas del Narcea
Los trabajos de limpieza se inician en Llamas de Ambasaguas, donde se actuará en casi dos hectáreas a través del proyecto LIFE Coexistencia entre Humanos y Osos
Crear una faja perimetral en el entorno urbano-forestal de los pueblos es una de las medidas para alejar a los osos de los núcleos de población que se incluye en el Proyecto LIFE Coexistencia entre Humanos y Osos, que se está desarrollando con la coordinación de la Fundación Oso Pardo.
Una acción que se acaba de poner en marcha en Cangas del Narcea, con el trabajo de desbroce perimetral del pueblo de Llamas de Ambasaguas, una localidad muy próxima a la villa, en cuyas proximidades se detectó la presencia del oso el verano pasado.
Con la creación de esta faja perimetral de seguridad se busca generar un área segura alrededor del pueblo, que sirva para mantener a los osos alejados de las poblaciones al no disponer de zonas boscosas donde ocultarse. Asimismo, esta medida contribuye a reducir el riesgo de incendio forestal cerca del núcleo de población.
El concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, hace hincapié en los dos objetivos principales de la intervención y anima a los pueblos que necesiten un desbroce perimetral a ponerse en contacto con la concejalía.
Además de la faja perimetral, se prevé actuar sobre varias vías de comunicación, dando continuidad hasta la villa de Cangas del Narcea de los trabajos de limpieza de maleza, con el objetivo de formar "un corredor seguro que evite la presencia de osos y que pueda actuar como barrera disuasoria", detalla.
En total, se intervendrá sobre 1,73 hectáreas y 711 metros de caminos, en unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 38.446 euros.
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