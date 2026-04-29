Una nueva cosecha de rosa Narcea en Cangas está a punto de iniciarse: los científicos recolectaron el año pasado más de 100 kilos

La recolección de una nueva cosecha de rosa Narcea está a punto de comenzar. Se prevé que la semana que viene se inicie el trabajo en las parcelas experimentales del valle del río Cibea, en Cangas del Narcea. Una actividad que se podrá ver a primeras horas de la mañana, ya que, a lo largo de estos años de trabajo de investigación, el equipo científico que lidera la investigadora canguesa Carmen Martínez, responsable del grupo de Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR) de la Misión Biológica de Galicia-CSIC, ha comprobado que realizar la recogida de 8.00 a 11.00 horas es la mejor para lograr el mejor aroma de la rosa.

El mayor inconveniente que se encuentra el equipo es el del traslado de las rosas a un laboratorio lo antes posible para poder realizar la extracción de la esencia antes de que pierda propiedades, por eso este año trabajarán también con un laboratorio en Oviedo, además de en Pontevedra, donde el grupo de investigadores tiene la sede. Su objetivo sería poder establecer una planta de extracción in situ y creen que este año podrán tener avances hacia su consecución.

Carmen Martínez ofreció la ponencia inaugural de las IX Jornadas del orgullo rural en el instituto de Tineo este martes, donde detalló que el año pasado lograron recoger más de 100 kilos de rosas en las parcelas experimentales, a razón de unas 130 rosas por rosal y dos kilos de producción, y la idea que tienen es aumentar un poco más la plantación. No obstante, por ahora sigue siendo a nivel experimental.

Posibilidades en perfumería y uso farmacéutico

Para dar el salto a la plantación de una manera ya comercial, el grupo de investigadores quiere asegurarse de que será rentable para las personas que se embarquen en el proyecto. Por ahora siguen perfilando la técnica de cultivo, pero sobre todo la de extracción de la esencia. Asimismo, están desarrollando ensayos sobre las propiedades farmacológicas de la rosa, ya que están comprobando que los residuos líquidos tras la extracción son ricos en polifenoles, lo que confiere a esta flor uso farmacológico, además de también ser una rosa comestible.

De este modo, rosa Narcea ofrece posibilidades de uso tanto en perfumería como en el sector farmacéutico, por lo que definir su destino final también será clave para marcar la producción que será necesaria para que las plantaciones resulten rentables. Unas parcelas que aseguran que tendrán que concentrarse en el entorno de la planta de extracción, porque a lo largo de estos años de trabajo han podido constatar que es clave procesar la rosa en el mínimo tiempo posible tras su recolección para evitar la pérdida de propiedades.

"Un recurso agrario para un territorio"

Además de lograr que una rosa pueda convertirse en "un recurso agrario para un territorio", los científicos hacen hincapié en el campo de investigación que se ha abierto para el desarrollo de tesis doctorales para seguir estudiando las rosas, un tema poco investigado en España. De hecho, la científica canguesa y su equipo harán público en poco tiempo un nuevo hallazgo, del que aún no pueden avanzar detalles, pero que demuestra las posibilidades de estudio que hay en torno a las rosas.

No en vano, rosa Narcea es actualmente la primera de España y la tercera del mundo con propiedades para ser usada en la industria del perfume y en farmacológica. Se trata de un híbrido natural de la rosa centifolia y gallica, que descubrió la científica Carmen Martínez gracias a un recuerdo olfativo que la llevó a su infancia, a los rosales que había en el jardín de su casa natal en Carballo.

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Allí regresó para descubrir que aún quedaba uno, con el que el equipo de investigación pudo extraer el ADN y confirmar que estaban ante "una rosa única, antigua y con aceite esencial para poder usarla en la industria del perfume". A partir de ahí pusieron en marcha todo el trabajo de investigación, que también los ha llevado a crear una empresa de base tecnológica, el spin-off Aromas del Narcea, para poder enfocar todo el trabajo de investigación a un aprovechamiento por parte de la industria, que permita generar economía en torno a esta nueva rosa.