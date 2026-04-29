Operación "Salvar el cortín de Fonrín": la preciosa actividad que la asociación Fuentes del Narcea organiza este sábado en Cangas

La Asociación de Turismo rural Fuentes del Narcea ha organizado un plan muy especial para este sábado: devolver a la vida el Cortín de Fonrín. No solo se limpiará esta edificación tradicional del pueblo de Sierra de Castañedo, sino que también se convertirá en uno de los espacios culturales de la próxima edición del Festival de Ecoturismo "En peligro de extinción".

Esta particular "sestaferia" está convocada para el sábado a partir de las diez de la mañana. El plan es limpiar, restaurar y devolver a la vida este cortín con décadas de historia a su espalda. Estos recintos circulares, diseñados originalmente para proteger las colmenas de los osos, son valiosos testimonios de la vida de antaño y el colectivo turístico no quiere que se pierdan. Además, plantean su uso cultural, ya que será el escenario del evento "Cuentos y Cantares nel cortín".

Una jornada de comunidad y 'comida de prao'

El plan es sencillo. Los participantes se darán cita en el parking de la entrada del pueblo. Desde allí, caminarán a pie los 300 metros que separan este pueblo del cortín. Los organizadores indican que "solo es necesario llevar ropa y calzado cómodo, guantes y, en caso de disponer de ellas, herramientas básicas como azadas, rastrillos o tijeras de poda para facilitar la faena". Como manda la costumbre, tras la faena se compartirá una "comida de prao".

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Cuenta la presidenta de Fuentes del Narcea, Ana Llano, que el cortín es propiedad de uno de los asociados de la entidad, que combina apartamentos turísticos y producción de miel. En este sentido, actualmente no usan el cortín por estar alejado de su zona de trabajo, pero no descartan ponerlo en uso tras esta faena colectiva.