El ciclista cangués Luis Pasamontes vuelve a ser gregario por una buena causa: su singular aventura en Marruecos
"Mi mensaje para las personas que tienen problemas auditivos es que intenten todos sus sueños; las barreras las tenéis que poner vosotros y nadie más", señala el deportista
El cangués Luis Pasamontes (Cangas del Narcea, 1979) está embarcado estos días en una aventura muy especial en la Titan Desert Marruecos 2026, que va por su vigésima primera edición. Es su quinta participación en esta exigente prueba y, en este caso, lo hace como embajador del equipo Aural, que reúne a personas con pérdida de audición bajo el lema "Que la pérdida auditiva no te limite". La competición arrancó el 26 de abril y concluye este 1 de mayo.
Pasamontes no irá a por el triunfo, sino que volverá a ser gregario. "La retirada de un deportista siempre es complicada. Pero yo tengo el gen competitivo un poco apagado. De hecho, los últimos años voy por acompañar a causas benéficas como el cáncer infantil, o en esta ocasión, al equipo Aural de pérdida auditiva. Seré el gregario de gente que usa audífonos", explicó a LA NUEVA ESPAÑA hace unos días.
La Titan Desert son seis días en el desierto de Marruecos. Seis etapas en las que los corredores tienen que navegar con su roadbook, un cuaderno de ruta que indica el recorrido a seguir, los puntos de control obligatorios -los checkpoints- y los peligros del terreno. Pasarse un checkpoint puede suponer la descalificación. No escuchar a un compañero que avisa de un peligro puede suponer algo peor.
Camión solidario
El cangués forma parte del equipo de Aural Centros Auditivos, que afronta su tercer año como patrocinador de la Škoda Titan Desert. La compañía de soluciones auditivas participa "de forma activa con un equipo de deportistas de diferentes niveles, con pérdida auditiva o sin ella, que son ejemplo de superación y procedentes de tres países diferentes, que pedalearán por el desierto marroquí en uno de los mayores desafíos ciclistas en mountainbike". Además, en esta edición promoverá la iniciativa ‘Volver a Oír para volver a Vivir’, a través de un camión solidario "que viaja con la caravana de los titanes y que llevará a cabo revisiones auditivas y donaciones de audífonos en las poblaciones por donde pasa la carrera".
Luis Pasamontes ejerce de embajador del equipo Aural junto al exatleta Abel Antón. Subraya Pasamontes la importancia del equipo en el deporte y cómo "el trabajo colectivo permite superar los momentos más duros, en el desierto y también en la vida, así como alcanzar la excelencia y el éxito". Su mensaje para las personas con problemas auditivos es claro: "Mi mensaje es que intenten todos sus sueños. Que no se queden con el 'y si..'. Las barreras las tenéis que poner vosotros y nadie más".
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