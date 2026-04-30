Continúa la espera en la mina canguesa de Vega de Rengos para retomar la actividad y la empresa anuncia un ERE de extinción
Los trabajadores mantienen la esperanza de que la autorización para las labores de mantenimiento llegue antes de finalizar mayo: “No nos pueden alargar el plazo otro mes sin saber por qué”
Los mineros de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, continúan a la espera, pero sin perder la esperanza de que para antes del verano se pueda retomar la actividad en la explotación que gestiona TYC Narcea, para desarrollar las labores de mantenimiento en la zona que sufrió un hundimiento el pasado mes de noviembre que costó la vida a dos trabajadores.
Miraban a mayo con recelo, por ser el mes en el que la empresa les había anunciado que llegarían los despidos, después de tener la mina sin actividad desde fatal accidente, pero tras una negociación han logrado ampliar el plazo. “Nos aguantarán el mes de mayo como estamos y van a estudiar cambiar el ERTE por un ERE de extinción a partir del 30 de mayo, aún estaría por hablar para qué fecha y a cuántos trabajadores afectaría”, expone el representante de los trabajadores Carlos Menéndez.
Se aferran a la esperanza de que en esas fechas pueda haber una repuesta de la Unión Europea sobre el informe que envíe el Instituto de Transición Justa (ITJ) sobre la mina, que esperan que sea positiva y asumible por la empresa, en el caso de que se le exija devolver alguna cuantía por las ayudas del plan de cierre solicitado por la anterior concesionaria.
También están pendientes de la autorización por parte de la dirección general de Minería para llevar a cabo las labores de mantenimiento. Recuerdan que tras la reunión mantenida con el director general el pasado días 16 de abril, al finalizar la manifestación por las calles de Oviedo, la sensación era que la autorización llegaría en cuestión de días, pero, nuevamente, se está alargando.
“Nunca nos dicen una fecha concreta, siempre hablan de los próximos días, pero sabemos que han requerido más documentación a la empresa”, detalla Menéndez, que calcula que eso hará que hasta la segunda semana de mayo puedan estar sin recibir noticias.
No obstante, quiere confiar que la autorización pueda llegar antes de la contestación de Bruselas, que esperan para principios de junio. “Tiene que llegar en este mes porque no nos pueden alargar el plazo otro mes sin saber por qué”, expone.
Mientras esperan a que se cumplan unos plazos razonables para completar los trámites administrativos pendientes han paralizado momentáneamente las movilizaciones. Quieren confiar en que la Unión Europea devolverá una respuesta positiva y que la autorización para las labores de mantenimiento llegará y les permitirá recuperar cierta actividad en la mina antes de la llegada del verano.
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