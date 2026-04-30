El "Tous pa Tous" cita a los expertos para analizar el presente y futuro de los ríos de Cangas del Narcea

Los aficionados a la pesca tienen una cita este sábado en Cangas del Narcea. La asociación "Tous pa tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País" ha organizado una mesa redonda para abordar la situación actual, los desafíos y las perspectivas futuras de los ríos en el concejo cangués. La cita será este sábado, 2 de mayo, a las 12.00 en la casa de cultura.

La jornada contará con el director del programa Caza y Pesca, Nacho Rojo, como moderador de este debate técnico y social sobre la salud de los cauces fluviales. El panel de ponentes ofrecerá una visión multidimensional de la problemática, integrando diferentes sectores implicados en la preservación del entorno.

La intervención técnica correrá a cargo del presidente de la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea, Román Herrero, quien aportará datos clave sobre la gestión pesquera, mientras que el ámbito de la vigilancia y el estado real de los ríos será expuesto por el guarda Mayor, Fernando Pérez. Asimismo, la perspectiva social y cultural de esta riqueza natural será analizada por Mercedes Pérez, socia de la entidad organizadora Tous pa Tous.

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Este acto se presenta como un espacio de diálogo abierto para todos aquellos ciudadanos interesados en conocer de primera mano el diagnóstico del estado ecológico de los ríos del municipio. Cabe recordar que el Tous pa Tous organizó recientemente una interesante exposición sobre la pesca en el concejo a propósito de la Semana Cultural canguesa.