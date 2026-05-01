Nueve emprendedores del Suroccidente comparten claves como constancia, ilusión y valentía con estudiantes del instituto de Cangas del Narcea

El instituto de Cangas del Narcea abrió las puertas al emprendimiento este jueves. Nueve emprendedores del Suroccidente compartieron con los estudiantes de Formación Profesional y de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sus experiencias y consejos para plantearse crear su propia empresa como una posible salida profesional.

Constancia, sacrificio, no tener miedo a equivocarse, perseverancia, valentía e incluso inconsciencia, son algunas de las cualidades clave para emprender que los emprendedores resaltaron como fundamentales para dar el paso de crear un negocio propio. Pero, sobre todo, insistieron a los estudiantes en la importancia de estudiar y poner todo su esfuerzo en hacer algo que les guste.

"Haciendo un trabajo que os guste no vais a trabajar, vais a disfrutar", señaló el ganadero José Menéndez. Una idea en la que también insistió el mecánico Fernando García, que aconsejó al alumnado estudiar y prepararse para algo que les guste: "No penséis en ganar dinero o en hacer lo que os digan, porque si falta motivación y ganas de ir a trabajar no da resultado, tenéis que encontrar algo que os guste".

Mesa de emprendedores en el salón de actos del IES Cangas del Narcea. / D. Álvarez

Una idea que reforzó la astrofísica Lucía González, fundadora de Allande Stars. Les habló de que para emprender es importante la ilusión, "porque teniéndola emprender es difícil, así que sin ilusión tiene que ser durísimo". Además, les indicó que para dar el paso se necesita valentía, porque crear un negocio supone vivir "en la incertidumbre de qué pasará en unos meses". También les recordó que a veces "la vida no da respuestas a los 18 años y pueden llegar a edad avanzada, pero la clave es formarse".

En esta idea también insistió Olga Álvarez, al frente de unos alojamientos rurales en un pueblo cangués de La Pescal: "No hay un único camino ni uno bueno o malo". Y les aconsejó aprovechar cada oportunidad que les surja.

No tener miedo a cometer errores ni al fracaso fue algo en lo que hicieron hincapié Gabriel Rius, que emprendió con una plantación de cerezos en Allande, y Alberto López, al frente de una empresa de servicios de ingeniería. Ambos coincidieron en que en Europa está muy arraigada la cultura de que equivocarse supone haber fracasado y, para ellos, es "importante quitarse eso de la cabeza" porque subrayan que "se aprende más de los errores que de los éxitos".

Marcos Flórez, con una agencia de marketing digital, añadió una variable más: "Hay que ser un poco inconsciente". Lo dice para reforzar la idea de lo importante que es apostar por lo que uno cree, a pesar de que el entorno quizá aconseje buscar un trabajo "fijo y estable".

En el acto también estuvo presente la gerente del grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos, Belén Liste, que asegura que hay que poner “el foco en la gente joven, porque son los emprendedores del futuro, así que hay que darles formación e información para un futuro que es inmediato”.

Experiencias y consejos de emprendimiento que abrieron una ventana a la realidad al alumnado. Además, los estudiantes de Formación Profesional tuvieron la oportunidad de poner en práctica un proyecto emprendedor con la creación de un mercadillo solidario, que instalaron en el patio durante el jueves.

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"A través de la asignatura de FOL (Formación y Orientación Laboral), común a todos los ciclos, y el Aula de Emprendimiento, hemos creado una empresa con fines solidarios. Los estudiantes crearon todos los objetos que se pusieron a la venta, algunos de ellos con ayuda de una impresora 3D que tenemos en el aula", explica María Martínez Cuevas, jefa de departamento de FOL y Economía. Además, apuntó que lo recaudado con la venta de los objetos, que casi lograron agotarse, será donado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).