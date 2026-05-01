La palabra mamá en grandes dimensiones y con letras llenas de flores sorprende en el centro de Cangas del Narcea
La iniciativa de la floristería Flores La Plaza busca animar el Día de la Madre e invita a participar en un concurso fotográfico
El Día de la Madre no pasará desapercibido en Cangas del Narcea. Desde este jueves la céntrica plaza de Rafael Rodríguez, popularmente conocida como plaza del Júlter, está presidida por unas grandes letras llenas de flores naturales en las que se lee “Mamá”. La iniciativa parte de la floristería Flores La Plaza, que desde hace años se esmera en llenar de color y alegría la plaza a diario y más aún cuando se acercan celebraciones o fechas señaladas, para las que busca propuestas originales que consiguen sorprender a los viandantes y se convierten en parada obligatoria para hacerse una foto.
Precisamente, con la colocación de las letras, la floristería invita a la gente que vive lejos de su madre a sacarse una foto con ellas y aprovechar a enviársela a modo de felicitación. Un gesto que puede tener premio, ya que todos los que compartan la foto y etiqueten a la floristería entrarán a participar en el sorteo de un ramo de flores para poder llevárselo a su madre el día que vayan a verla.
Las flores, junto a las plantas, aunque en menor medida, son siempre el regalo estrella de esta celebración. “Es una de nuestras campañas más fuertes y se diferencia del resto porque se buscan colores suaves, que expresan ternura”, explica la florista Kiti Pérez.
De hecho, su propuesta para regalar son los ramos de flores variadas y también silvestres. Kiti Pérez recuerda que “todos de pequeños salimos al prao a coger flores para regalar a nuestras madres”, un acto que, con otro formato, al final perdura en el tiempo.
Hasta el domingo, en el que decenas de ramos de flores saldrán en reparto desde esta floristería canguesa, las madres y sus hijos podrán quedarse con un bonito recuerdo al retratarse con las floridas letras de mamá. Porque la florista canguesa recuerda que más allá de los regalos, “lo importante es decir a las madres que las queremos”.
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