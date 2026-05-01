El punto limpio móvil vuelve a visitar Cangas del Narcea este lunes

Cangas del Narcea dispondrá el próximo 4 de mayo de un punto limpio móvil, un servicio destinado a facilitar la correcta gestión de residuos domésticos especiales y que se estrenó en el concejo hace casi un año, en junio de 2025.

Se trata de un camión equipado con contenedores que permiten la clasificación y el transporte de este tipo de residuos. Este recurso se presta una vez al mes y se ubicará en la Plaza de la Oliva, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

El punto limpio móvil está destinado a la recogida de residuos especiales y tóxicos del hogar, que por su volumen o peligrosidad no pueden depositarse junto al resto de basura en la recogida viaria habitual.

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Con esta iniciativa se busca facilitar a los vecinos la correcta eliminación de estos residuos, contribuyendo a una gestión más segura y responsable.