Más de 100.000 euros en pérdidas y ninguna ayuda tras los incendios de agosto: la denuncia de un ganadero de Cangas del Narcea tras ver calcinado su forraje, pastos y cierres

El ganadero cangués Ángel Berdasco, del pueblo de Fonceca, fue el mayor afectado de los incendios que marcaron el pasado agosto a Cangas del Narcea. Casi ocho meses después de llegar a temer por su vida en la lucha contra las llamas para lograr salvar su ganadería y su pueblo, denuncia que de las ayudas prometidas por el Gobierno regional no ha percibido nada, mientras sí ve cómo se han hecho inversiones en el monte público que rodea al pueblo y por el que se propagó el fuego hasta Fonceca.

Calcula que las pérdidas que le ocasionó esa fatídica jornada del 12 de agosto cuando el fuego se inició ladera abajo, sobre las cuatro de la tarde, superan los 100.000 euros. Se incluye en esa cifra 800 bolos de hierba, recién cosechados que suponían la provisión de comida para su ganadería de 200 animales para un año, también los pastos, así como alrededor de 10 kilómetros de cierres, pastores eléctricos y la instalación que necesitan.

"En ese momento recibimos buenas palabras y se comprometieron a darnos ayudas para paliar las pérdidas, pero no llegó ninguna, ni la de pastoreo, que vamos a meter un recurso de alzada por escrito, después de haber metido varios escritos en Consejería, ni tampoco se concedieron las ayudas del Ministerio, ni cobramos ninguna indemnización por los daños", denuncia.

La nave ganadera de Ángel Berdasco rodeada por monte calcinado, tras el incendio de agosto. / D. Álvarez

Insiste en la necesidad de que el Gobierno del Principado atienda a los afectados para poder hacer frente a "unas graves pérdidas económicas" y recuerda que, en su caso, el fuego llegó a Fonceca y a su explotación ganadera a través de un monte público. "Un monte en el que ahora se hicieron actuaciones, pero en el que antes del fuego no habían invertido en tenerlo limpio y que fue el que propagó el fuego a nuestras fincas y al monte del pueblo", expone.

El ganadero asegura tener "la conciencia tranquila de que en nuestro caso estamos haciendo las cosas bien" y asegura que llegará reclamando las compensaciones por las pérdidas hasta los tribunales si es necesario.

Mientras tanto, continúa trabajando duro en su ganadería, la que ha tenido que mantener con forraje comprado hasta ahora, al perder todo el acopio realizado el pasado verano. Con la llegada de la primavera ha comenzado a soltar animales al pasto, pero tampoco está resultando sencillo al encontrarse con todos los cierres destruidos, por lo que está teniendo que redoblar esfuerzos para recuperar esos cierres que le permitan aprovechar los pastos.

"Ha sido un año nefasto y la única reflexión que podemos sacar de él es que lo podemos contar", subraya.

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, explicó a preguntas de este diario sobre la queja de este ganadero que están trabajando en la redacción de las bases de la convocatoria de las ayudas en la que se incluirán compensaciones “por pérdida de cierres, bolas de silo e incluso colmenas”. Marcos calcula que este año se pueda publicar la convocatoria y “trataremos de que el pago se haga lo antes posible”.

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Además, recuerda que dentro del mecanismo de apoyo del propio Gobierno central se fueron realizando actuaciones en los montes públicos de la zona de Fonceca y se recuperaron cierres en las zonas colindantes, pero reconoce que hay afecciones en cierres “en propiedades privadas y queremos dar una respuesta”.