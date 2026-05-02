El cortín de Fonrín vuelve a la vida en Cangas y será el especial escenario donde se celebrará el 25.º aniversario de la Reserva de Muniellos

El cortín de Fonrín, en la localidad canguesa de Sierra de Castañedo, ha vuelto a la vida. Ha sido posible gracias a la iniciativa de la Asociación de Turismo rural Fuentes del Narcea, que organizó una singular sestaferia en este elemento etnográfico. Una decena de personas respondieron a su llamada y dejaron en perfecto estado de revista esta edificación, que será protagonista en un acto muy especial del Festival de Ecoturismo "En peligro de extinción".

La presidenta de Fuentes del Narcea, Ana Llano, cuenta que la actividad resultó muy bien y pudieron trabajar bajo el sol y esquivando a la lluvia que por la tarde hizo acto de presencia en la zona. El trabajo se concentró en retirar la maleza y los residuos acumulados en esta edificación creada para proteger los colmenares de los ataques del oso.

Detalle de la puerta de acceso del cortín. / R. T. C.

"Quedó muy bien. Como la estructura estaba bien, lo que había que hacer era desbrozar y limpiar. Hubo trabajo, pero la misión está cumplida", señala Llano, que da cuenta de la emoción de los propietarios de la edificación al ver el resultado de la sestaferia. "Solo el hecho de verlo limpio y que sirva para acoger una actividad les hace felices", celebra.

Celebrar Muniellos

Será el próximo domingo, 10 de mayo, cuando el cortín volverá a la vida con una actividad muy especial. No en vano, acogerá el acto previsto dentro del Festival de ecoturismo "En peligro de extinción" para celebrar los 25 años de la reserva de Muniellos. El sencillo acto conmemorativo, que incluye cantares y baile, reunirá a representantes de diferentes reservas del país, así como agentes del territorio.

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El festival se inaugura un día antes, en el entorno del Centro de Interpretación de Muniellos, donde tendrá lugar la tercera edición del mercado natural y artesano. En esta edición la cita de ecoturismo, que se prolonga hasta el 31 de mayo con un sinfín de actividades, se celebra bajo el lema "Ye de casa. Muniellos. Tu Reserva".