Cangas del Narcea acoge este 4 de mayo su Feria de la Cruz de mayo, aunque no habrá ganado vacuno

El recinto ferial de La Himera acogerá este lunes, 4 de mayo, una de las ferias tradicionales del concejo: la Cruz de Mayo. Sin embargo, en esta ocasión, la cita quedará deslucida, ya que las restricciones sanitarias derivadas de la dermatosis nodular contagiosa impedirán la presencia de ganado vacuno.

"Continuamos condicionados por la situación sanitaria y, por ello, no podemos permitir la entrada de vacuno en esta feria. Ojalá pronto regrese la normalidad y recuperemos la esencia de estas citas", señaló el edil de Ganadería, Ángel Menéndez. Con todo, la cita está abierta al resto de animales y se espera la presencia de porcino, habitual en este evento.