Cangas del Narcea comienza a celebrar las actividades del Año Santo del Acebo y se estrena con una peregrinación

La unidad pastoral de Cangas del Narcea comienza los actos conmemorativos del Año Santo del santuario del Acebo en este mes de mayo. La delegación de Piedad Popular del Obispado ha organizado una peregrinación al santuario del Acebo en la que participarán casi una veintena de cofradías y hermandades de Asturias. La cita tendrá lugar el próximo 9 de mayo y será la primera actividad programada con motivo del Año Santo del santuario, que se celebra a lo largo de este año. “Es el despertar del Año Santo”, subraya el sacerdote Juan José Blanco.

La peregrinación comenzará en Cangas del Narcea a las 10.30 horas, desde donde partirán los participantes en dirección al santuario. A las 12.00 horas está prevista la llegada a Vega la Piedra, punto en el que podrán incorporarse más peregrinos. La llegada al santuario del Acebo se estima para las 13.00 horas. Además de las cofradías y hermandades, podrá sumarse a la peregrinación todo aquel que lo desee.

Media hora más tarde, a las 13.30 horas, se celebrará una misa en el santuario. Posteriormente, tendrá lugar una comida popular en la zona, abierta a todos los asistentes, con un coste de 24,50 euros.

Las actividades continuarán al día siguiente, domingo 10 de mayo, con la celebración de la fiesta del catecismo. Este encuentro, que este año también se desarrollará en el santuario con motivo del Año Santo, está concebido como una jornada de convivencia familiar.

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“En mayo, que es el mes de las flores, queremos iniciar las actividades en el Acebo, las romerías y peregrinaciones, que son la mejor forma de disfrutar del Acebo en este Año Santo”, concluye el sacerdote.