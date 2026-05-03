Rafael "Falo" González es el hombre detrás de las fotos que todos esperan en Cangas del Narcea: "Busco mostrar lo bueno que tenemos en Cangas"

Hace dieciocho años el cangués Rafael González, más conocido por el diminutivo Falo, comenzó a sacar fotos de eventos en Cangas del Narcea y a publicarlas en la red social Facebook. Una afición que ha mantenido en el tiempo, convirtiéndose en un incondicional de los eventos que se celebran en la capital del concejo y consiguiendo que sus publicaciones sean esperadas y seguidas por miles de personas.

Cuenta que comenzó con esta labor de forma paulatina. Empezó por su afición a grabar vídeos del concejo, que compartía con una página que no gestionaba él mismo. Luego sumó hacer fotografías para la Sociedad Deportiva Narcea, a sus equipos y futbolistas, a la vez que gestiona la página del club en la red social y también creó una donde compartía las salidas de los Gigantes y Cabezudos. No en vano, él junto a su hermano Kiko González, fueron los encargados de hacerlos bailar por las calles canguesas en las fiestas del Carmen y la Magdalena durante cuatro décadas, hasta 2020.

Toda esta actividad en redes sociales le impulsó a crear su propio proyecto, una página a la que llamó Cangas del Narcea y en la que empezó a subir multitud de fotos de eventos que se celebran en la localidad, especialmente los vinculados con las fiestas patronales del Carmen y la Magdalena. Recuerda que durante dos años consiguió mantener el anonimato y que no se supiera quién estaba detrás de ese perfil, en el que además de fotos de eventos también compartía fotografías antiguas del concejo o carteles de eventos.

Vista de Cangas del Narcea publicada en la página de Falo González con su logo. / Falo González

"Pero en un lugar pequeño como Cangas es casi imposible mantener el secreto", recuerda y asegura que lo bueno de perder ese anonimato es que se encontró con la complicidad de la gente, que empezó a facilitarle los mejores lugares para tomar las fotos o grabar porque sabían que luego lo iba a publicar. "A la gente le gustaba y le gusta volver a las fotos o los vídeos del evento después", señala.

"Puertas abiertas"

"Con la página abrí una ventana a Cangas y lo que noté es que la gente me abrió las puertas", confiesa. De hecho, hay celebraciones a las que no puede faltar. Una de ellas es el desfile de peñas, una cita en la que saca multitud de fotos a los grupos de peñas y los peñistas de forma individual. Eso le ha valido que alguna peña le haya dedicado una de las famosas pegatinas con mensaje que se crean para las fiestas.

Ese ingente trabajo lo tiene archivado en 5.000 CD y tres discos duros de gran capacidad, en carpetas clasificadas por fechas. Un trabajo de acopio que le resultó muy valioso hace tres años cuando, tras quince años alimentado su perfil de Facebook, este sufrió un hackeo y no pudo recuperar la cuenta, que sumaba entonces 25.400 seguidores.

Víctima de un hackeo

Recuerda perfectamente que el robo se produjo después de la fiesta de El Arbolón y durante unos segundos se planteó si continuar o no con el proyecto. Finalmente, un día después decidió crear una nueva cuenta y empezar de cero con su labor de promoción del concejo.

"Mis fotos son para compartir, la única condición que pongo es que no se usen para hablar mal de Cangas, porque la página la cree para mostrar lo bueno que tenemos en Cangas y a la gente que tenemos en el concejo, así que no me gusta que se hagan malos comentarios", detalla.

Lleva tres años desde que tuvo que reiniciar su cuenta en la famosa red social y ya ha conseguido superar los 10.000 seguidores. "La gente responde muy bien ante el contenido que subo y por lo general les gusta que les haga fotos", señala.

"Inmediatez en las publicaciones"

Una de sus características principales es la inmediatez en las publicaciones. En este sentido, desde hace un tiempo apuesta mucho por realizar retransmisiones en directo de los actos. Cuenta que el directo más largo que realiza es el de la fiesta del Arbolón, una retransmisión que comienza cuando los mozos salen a cortar el árbol, que luego transportan a hombros hasta la capilla del Carmen donde la plantan. "Son cuatro horas de retransmisión en directo, que es posible gracias a la colaboración de Radio Narcea", agradece.

Precisamente, colabora desde 2012 en este medio local, que aparte de radio realiza retransmisiones televisivas en streaming de diferentes actos.

Además de transmitir lo que sucede en el concejo, a través de su página canaliza muchos mensajes de gente que busca alquiler en la villa, incluso familiares de emigrantes que le piden ayuda para saber más sobre sus antepasados o los pueblos de los que emigraron. "Por el contenido que publico y por utilizar el nombre del concejo mucha gente confunde la página con una página institucional, así que siempre tengo a mano teléfonos de servicios públicos como la policía local porque también me llegan mensajes preguntándome por ello", detalla.

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Por ahora, su objetivo es continuar con esta labor altruista de documentar todos los eventos que pueda de la villa, a los que acude siempre que sepa que se celebran o si le invitan para que haga sus reportajes fotográficos o retransmisiones en directo.