Educación tramitará por la vía de emergencia el proyecto para rehabilitar el tejado de la escuela de Bimeda, en Cangas, tras registrarse un hundimiento
El proyecto integral de rehabilitación del inmueble, que lleva años arrastrando deficiencias, tiene un coste de 94.000 euros
La Consejería de Educación tramitará por la vía de emergencia la rehabilitación integral de la cubierta de la escuela de Bimeda, en Cangas del Narcea. La decisión, trasladada al Gobierno local el pasado jueves, se toma tras registrarse un hundimiento parcial de la techumbre, lo que obliga a actuar con rapidez en este inmueble educativo.
El alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella, señala que nada más detectarse la incidencia, un equipo técnico municipal se desplazó al centro para descartar problemas de estabilidad. "No hay peligro en ese sentido", señaló el primer edil. No en vano, el centro cuenta con una planta bajocubierta, lo que permite aislar el tejado de los espacios donde tiene lugar la actividad educativa. Es por ello que no se interrumpirán las clases.
Fontaniella explica que el hundimiento se registró el pasado miércoles, justo en la misma jornada en que se mantuvo una reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, para analizar, entre otras cuestiones, este proyecto para Bimeda. “La reparación había salido en los presupuestos de este año y se nos informó de que se había aprobado el proyecto de rehabilitación”, relata Fontaniella sobre esta obra presupuestada en 94.000 euros.
Escuela Hogar
Además de esta obra, el encuentro con Eva Ledo sirvió para abordar la redacción de un nuevo convenio de colaboración entre la Administración regional y el consistorio para el uso de la Escuela Hogar. “Por el verano hacemos campus deportivos con diferentes clubes en este centro y supone un recurso muy importante”, señala el primer edil. El convenio pretende cuantificar del mejor modo posible el gasto que supone este uso y que el Ayuntamiento abone su parte. “Se trata de renovar el convenio con condiciones nuevas. La reunión fue sincera y se trata de resolver las dificultades técnicas que supone cuantificar lo que debe abonar cada parte”, añadió.
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