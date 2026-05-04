La Universidad de Alcalá de Henares vuelve a confiar en Cangas del Narcea como sede de uno de sus cursos de verano

La prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares (UAH) ha vuelto a poner los ojos en Cangas del Narcea y traerá al concejo uno de sus cursos de extensión universitaria. Bajo el título "Cuestiones Actuales del Derecho del Trabajo: Prevención de riesgos laborales. La salud laboral en el centro de la acción jurídica y de la práctica socio-sanitaria", el curso se celebrará entre el 29 y el 31 de julio en la casa de cultura canguesa.

La directora de la propuesta, Remedios Menéndez Calvo, ha diseñado un programa que aborda temas de rabiosa actualidad, como la prevención de riesgos laborales con enfoque de género, prestando atención a los retos demográficos y medioambientales. El objetivo, señalan los promotores, es ofrecer una visión crítica y, por ello, intervendrán profesores del ámbito académico/universitario del campo del derecho, pero también profesionales de la fisioterapia, la sociología y la economía, junto a expertos en la práctica laboral en representación de los agentes protagonistas del Derecho del Trabajo.

Tres días intensos

La formación comenzará el miércoles 29 de julio, a las 16.00 horas, con la recepción de los participantes. Tras la inauguración formal, tendrá lugar la ponencia de la profesora María Torres (Universidad de Alcalá) bajo el título "La igualdad de oportunidades en la prevención de riesgos laborales. Procesos de salud de las mujeres". A continuación intervendrá la profesora de la Universidad de Oviedo Ana Rosa Argüelles con la ponencia "La gobernanza colectiva de la seguridad y salud en el trabajo". La primera sesión se terminará a las 20.00 horas con una espicha de bienvenida.

Tras una primera toma de contacto académica, el programa del jueves 30 de julio comienza con una visita guiada y, tras la comida, tendrá lugar la ponencia de Carolina Gala, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien abordará un tema de máxima actualidad: “Los riesgos laborales emergentes ante la disrupción tecnológica”. Su intervención estará presentada por Marta Vivas.

La jornada del jueves se completará con una mesa redonda centrada en el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos en la salud mental de los trabajadores, un desafío creciente ante la crisis ambiental actual. En este debate participarán María Encarnación Gil (Universidad de Castilla-La Mancha), Maravillas Espín (Autónoma de Madrid) y Virginia Hernanz (Universidad de Alcalá).

Un cierre práctico y multidisciplinar

El cierre de las jornadas, el viernes 31 de julio, incluye dos mesas redondas. La primera titulada "Prevención de riesgos laborales: igualdad y sostenibilidad" y la segunda bajo el título "Desde la práctica: retos y metas en materia de seguridad, salud e higiene en el trabajo".

La clausura correrá a cargo de Ángeles Ceinos (Universidad de Oviedo) y José Mª Miranda (Universidad de Santiago de Compostela). El broche de oro lo pondrá una cata de vinos de la Denominación de Origen Protegida Cangas.

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La inscripción en el curso acaba de abrir y estará disponible hasta el 3 de julio. La matrícula cuesta 50 euros para el público en general y 25 euros para alumnado universitario, pensionistas, desempleados y colegiados del CGSA.