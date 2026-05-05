Derrota del Narcea en el campo del Atlético Camocha: los de Cangas encajaron dos goles y no lograron marcar

El Narcea se desplazó el pasado fin de semana a Gijón para jugar contra el Atlético Camocha que se impuso en el marcador con un resultado de 2 goles a cero. El partido comenzó con un gol muy madrugador, a los seis minutos de arrancar el encuentro del jugador Didier Alfonso, del Atlético Camocha, que sería también el autor del segundo gol partido en el minuto 79.

“El gol llegó de un error defensivo y desde ahí nos costó entrar en el partido, y casi la primera media hora dominó el equipo local”, analiza el entrenador Andrés Linde, que asegura que después de esos primeros momentos el equipo empezó a dominar el partido, aunque sin generar grandes ocasiones.

“El segundo tiempo prácticamente lo dominamos entero con mucho balón, muchas llegadas en banda, pero sin concretar remates. Al final, en otro error nuestro, nos hacen el segundo, pero el equipo siguió peleando hasta el final, aunque incapaz de marcar”, detalla el entrenador.

Reconoce que con esta derrota está “todo más apretado”. El Narcea se sitúa el cuarto en la tabla y tendría que ganar los dos partidos que restan contra el Siderúrgico, el próximo fin de semana, y el Codema, el siguiente.

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“El equipo tiene capacidad para ganar y vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas”, destaca Linde, que reconoce que al equipo le está costando generar ocasiones y que “la desconfianza defensiva nos hace encajar más goles, sobre todo fuera de casa”.