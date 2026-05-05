La reserva de Muniellos, protagonista del Festival de Ecoturismo “En peligro de extinción” que ofrece 25 experiencias únicas a lo largo del mes de mayo: "Es un recurso turístico clave"

El Festival de Ecoturismo "En peligro de extinción" dedica su séptima edición a la reserva natural integral de Muniellos, que cumplió a finales de 2025 sus 25 años. Un espacio natural muy presente en el turismo de la comarca y que este año se convierte en el emblema y protagonista del festival que, a través de 25 experiencias de ecoturismo que se desarrollarán a lo largo de los fines de semana de mayo, mostrará todo el potencial que tienen para ofrecer los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias.

"Para nosotros la reserva de Muniellos es un hito importante, un recurso turístico clave que nos hace tener mucha visibilidad y que nos ayuda a desestacionalizar", destaca la presidenta de la asociación de turismo rural "Fuentes del Narcea", Ana Llano, colectivo organizador del evento. Llano valora que este espacio tenga una figura de protección "tan extrema", lo que hace que solamente puedan entrar 20 personas al día. Una cifra que para el sector es suficiente, puesto que valora que sea "un recurso exclusivo" que para disfrutarlo la gente tenga que guardarse un par de días de vacaciones para unirlo al fin de semana. "No se trata de que haya 300 personas el sábado y el domingo y nadie de lunes a viernes, vale más que haya una afluencia constante de visitantes que puedan disfrutar tranquilamente de Muniellos y de la comarca sin sufrir masificaciones", argumenta.

De este modo, el arranque de las actividades del festival se hará mirando a Muniellos, desde el Centro de Interpretación de Muniellos, situado en Oballo, justo enfrente del bosque. Allí se celebrará la tercera edición del Mercao natural y artesano durante el sábado, que por primera vez abre el festival en lugar de cerrarlo. "Nos dimos cuenta de que mucha gente que llegaba al mercado se enteraba entonces de las actividades del festival y como ya era el cierre no podían participar, así que este año quienes descubran el festival en el mercado tendrán todas las actividades por desarrollar", enfatiza la presidenta.

Un mercado que este año cuenta con la novedad de juntar a seis artesanos de la comarca para mostrar su oficio. La actividad se llama "Legado artesano" y busca mostrar los primeros pasos para seguir el oficio de artesano. Está impulsado por Espacio Tormaleo, con el proyecto europeo Culturality, en el marco del programa Horizon Europe; que tiene detrás a Jorge Pérez, que explica que además de la toma de contacto en el mercado, la idea es que la gente que tenga interés en saber más sobre los diferentes oficios pueda visitar durante el mes de mayo a los diferentes artesanos. Una experiencia que finalizará el 6 de junio en la feria de Narcenatur (5, 6 y 7 de junio) con la celebración de un "hackatón artesana" en el que se abordará el reto de cómo preservar el legado artesano de Fuentes del Narcea.

El domingo día 10, el Centro de Interpretación de Muniellos volverá a ser protagonista al acoger durante la mañana el acto de celebración "Ye de casa. Muniellos, 25 años de reserva". Posteriormente, la actividad se trasladará al cortín de Fonrín, en Sierra de Castañedo de Cangas del Narcea, donde la asociación convocó una sextaferia el pasado sábado en la que participaron una decena de personas para rescatar de la maleza a este elemento etnográfico. En él se podrá disfrutar de "Cuentos y cantares" con David Acera y el concierto acústico de "Milfueyes".

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Las actividades y experiencias continuarán los siguientes fines de semana de mayo hasta el día 31. Habrá actividades de apicultura, visitas a bodegas, rutas por la naturaleza, avistamiento de fauna e incluso una ruta nocturna por el bosque de Moal, próximo a Muniellos. Además, el sábado 23, se descubrirá quién es el "Guardián rural" de este año, que se dará a conocer en Penocueto, en Oballo.