90.000 euros para reactivar una decena de depuradoras en la zona rural de Cangas del Narcea

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha ordenado la puesta en marcha de una decena de depuradoras de la zona rural. Este servicio, con un coste de 90.000 euros, será asumido por Asturagua, la empresa concesionaria de la explotación integral de los servicios públicos municipales de abastecimiento y saneamiento del territorio cangués.

"Se trata de poner en funcionamiento unas instalaciones que llevaban años sin estar operativas. La falta de gestión de nuestros antecesores condenó a la falta de limpieza, mantenimiento y depuración de aguas residuales en estos núcleos rurales", señala el alcalde cangués, José Luis Fontaniella.

Las depuradoras afectadas serán las de Besullo, que cuenta con dos instalaciones, Gedrez, Genestoso, Castiello de Tainás, Porley, Robledo de Tainás, Rengos, Sorrodiles de Cibea y Cerezaliz. En esta última se ocuparán de reparar primero la rotura del tanque.

El primer edil defiende que una de las prioridades de su equipo es defender "la calidad de vida de los vecinos de Cangas del Narcea". En este marco, considera fundamental dar respuesta a "servicios tan básicos como el saneamiento tanto en la villa como en los pueblos".

Noticias relacionadas

De manera paralela, Asturagua sigue acometiendo mejoras en la villa. En concreto, "está trabajando en mejoras del servicio en la calle Clarín, que se suman a las ya finalizadas en la calle Esperanza y a las actuaciones pendientes en la calle Alcalde Díaz Penedela".