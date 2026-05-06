Cangas del Narcea ya tiene pregonera para sus fiestas, la científica Carmen Martínez: “Es un gran regalo que me ha llegado al corazón”

Las fiestas de Cangas del Narcea ya tienen quien las pregone. La científica Carmen Martínez, original del pueblo cangués de Carballo, ha sido la elegida por unanimidad en la Comisión de Festejos (Cofeca) para inaugurar la fiestas del Carmen y la Magdalena. Su presidenta, la concejala de Festejos, Alba García, destaca que el currículo de la investigadora está “plagado de menciones a su tierra desde el rigor y con la mirada puesta en el futuro y el desarrollo de su concejo”, en alusión a sus investigaciones sobre variedades autóctonas de vides, clave para la recuperación de la viticultura en el Suroccidente, y, más recientemente, el descubrimiento de la rosa que se ha convertido en la primera española y la tercera del mundo con potencial para la industria del perfume, la Rosa Narcea.

Para Martínez que la hayan elegido ha sido “una gran sorpresa” y reconoce que no se lo esperaba. Confiesa que es “un auténtico honor” ser pregonera de unas fiestas que le traen “muy buenos recuerdos de infancia y juventud, compartidos con mi familia y amigos”.

Asimismo, admite que vive el nombramiento de pregonera con “emoción, orgullo, ilusión y mucho cariño” y se muestra agradecida con la Comisión de Festejos y el Ayuntamiento porque para ella ser pregonera es “un gran regalo que me ha llegado al corazón y que guardaré siempre en mi memoria”.

Trayectoria profesional

Carmen Martínez (Carballo, 1961) es doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela e Investigadora Científica del CSIC, con destino en la Misión Biológica de Galicia-Pontevedra. Fundadora y responsable, en dicho centro, del grupo de Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR), antes denominado Grupo de Viticultura.

Su vida profesional ha estado siempre muy ligada a su pueblo natal. Aunque siendo una niña se trasladó con su familia a vivir a Madrid, asegura que estudió Biología influida por su infancia en Carballo. Posteriormente, las vivencias en el pueblo cangués la llevarían a estudiar las variedades de vid asturiana. Cuando comenzó su carrera científica empezó a interesarse por las variedades gallegas y pronto quiso ampliar su investigación a Asturias, que en ese momento estaba considerada la única zona de España que no tenía viticultura. Sin embargo, ella había visto las laderas de su pueblo llenas de viñedo e insistió en abrir una línea de investigación asturiana, que fue clave para la recuperación de las variedades de vid autóctonas del Suroccidente.

Último descubrimiento

Más recientemente, en el descubrimiento de Rosa Narcea, su infancia y Carballo volvieron a tener mucho que ver. Fue un recuerdo olfativo de su niñez el que la llevó a su casa familiar en busca de un rosal concreto, del que por suerte quedaba un único ejemplar. El equipo de científicos del grupo pudo extraer el ADN y confirmar que estaban ante un híbrido natural de la rosa centifolia y gallica, “una rosa única, antigua y con aceite esencial para poder usarla en la industria del perfume”. A partir de ahí pusieron en marcha todo el trabajo de investigación, que también los ha llevado a crear una empresa de base tecnológica, la spin-off Aromas del Narcea, para poder enfocar todo el trabajo de investigación a un aprovechamiento industrial, que permita generar economía en torno a esta nueva rosa, cuyas plantaciones experimentales se están desarrollando en el valle cangués del río Cibea.

También fue pionera en el descubrimiento de la existencia de variedades de olivo autóctono en Galicia, poniendo las bases científicas para la recuperación del antiguo olivar gallego, que durante siglos había permanecido en el olvido.

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Además, en su trayectoria de casi 40 años, ha dirigido varias tesis doctorales y publicado más de un centenar de artículos científicos y técnicos, así como una decena de libros. Destaca en su trayectoria la amplia labor de transferencia de resultados al sector productivo, dirigiendo un elevado número de proyectos de investigación con empresas y otras entidades públicas y privadas.