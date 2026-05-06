Cartel completo del Prestoso 2026: fechas, artistas y precios del festival de Cangas del Narcea

El festival Prestoso celebrará su novena edición del 6 al 8 de agosto en el entorno natural de Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, con una programación musical que combina artistas consolidados y propuestas emergentes, así como actividades paralelas vinculadas al territorio.

La cita arrancará el jueves 6 de agosto con una jornada de puertas abiertas. La programación comenzará en el Parador de Corias con una sesión a cargo de Copitropical DJ. Posteriormente, el Escenario Cangas del Narcea acogerá las actuaciones de la banda "Axolotes Mexicanos", la cantautora Lorena Álvarez, la artista alemana residente en Asturias Fee Reega y el grupo "La Rate Timide". La jornada concluirá con una discomóvil dirigida por Lucía Dilema hasta la madrugada.

El viernes 7 de agosto, el Escenario Momentos Alhambra abrirá la actividad con una sesión de Marcos Bighouse DJ. A continuación, el Escenario Cangas del Narcea reunirá la banda de indie rock argentina "Él Mató a un Policía Motorizado", a "Ortiga", el grupo "Nadadora", la banda de Manchester "Autocamper" y los franceses "Basic Partner". La noche se cerrará con la sesión de DJ Coco.

El sábado 8 de agosto, última jornada del festival, comenzará nuevamente en el Escenario Momentos Alhambra con el espectáculo de la asturiana Lady Llagar y DJ La Güeriata. El cartel principal del día incluye al grupo "Rufus T. Firefly", banda "Standstill", que está celebrando sobre los escenarios el vigésimo aniversario de su disco "Vivalaguerra", los irlandeses "Sprints", el joven músico ovetense "From" y la actuación de "joseluis". El cierre musical correrá a cargo la sesión DJ de Mediocre.

En cuanto al acceso, el jueves será gratuito, mientras que para viernes y sábado se ofrecen entradas de día por 65 euros más gastos de gestión o un abono completo por 90 euros más gastos. El festival mantiene además descuentos específicos, como el abono joven por 72 euros y la incorporación de un nuevo abono senior, destinado a mayores de 65 años, también por 72 euros.

El Prestoso continúa apostando por una experiencia que va más allá de la música, integrando actividades como rutas, catas o muestras de alfarería en el entorno rural. Este enfoque ha sido reconocido recientemente con el premio a la mejor Iniciativa Turística Musical del Año en los TIIM Awards, que valoraron su carácter innovador. Asimismo, el festival fue distinguido en 2024 por el Observatorio de la Cultura como uno de los mejores proyectos culturales en el medio rural.

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La edición anterior reunió a 5.500 asistentes y una veintena de bandas en un enclave natural que se ha convertido en seña de identidad del evento. En esta nueva convocatoria, el festival volverá a contar con el respaldo de Cervezas Alhambra, reafirmando su apuesta por una propuesta cultural ligada al patrimonio, la gastronomía y la identidad del Suroccidente asturiano.