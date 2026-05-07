Cangas del Narcea impulsa la convivencia para combatir la soledad no deseada con su programa “Tejiendo Vínculos”

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea continúa avanzando en el desarrollo del programa “Tejiendo Vínculos”, una iniciativa orientada a combatir la soledad no deseada en el concejo y que ya está generando espacios reales de encuentro, participación y bienestar, especialmente en el medio rural.

El pasado mes de abril, los participantes del programa protagonizaron una jornada de convivencia en Cangas del Narcea, en la que compartieron una comida y un ambiente cercano que favoreció el intercambio de experiencias entre vecinos de distintas parroquias. Para facilitar la asistencia, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea puso a disposición un servicio de transporte, lo que permitió ampliar la participación y acercar la actividad a más personas.

La concejala de Servicios Sociales, Alba García, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando que “es un acierto la celebración de estos encuentros vecinales, no solo por la excelente acogida que han tenido, sino porque refuerzan la apuesta por seguir impulsando este tipo de actividades sociales a lo largo del año”. Asimismo, incidió en que el programa está contribuyendo a “crear nuevas oportunidades para relacionarse, reforzar vínculos y dinamizar la vida social del concejo”, destacando su impacto positivo en el día a día de los participantes.

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Durante la jornada, la edil tuvo además la oportunidad de compartir tiempo con los asistentes, escuchar sus inquietudes, necesidades y propuestas, y recoger sugerencias sobre nuevas iniciativas que puedan resultar útiles para seguir avanzando en la lucha contra la soledad no deseada.