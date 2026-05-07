Cangas saca los libros a la calle y conquista a lectores y escritores: “La mayor satisfacción es la acogida que tiene del público”

La literatura es protagonista estos días en Cangas del Narcea con una particular Feria del Libro impulsada por la librería canguesa Treito y con la colaboración del Ayuntamiento cangués. Desde el miércoles, en el céntrico parque de La Reguerala, una carpa acoge un gran stand de libros en el que se puede encontrar literatura infantil y juvenil y un amplio abanico de obras. En la exposición de libros tienen un espacio reservado las escritas por autores cangueses y del Suroccidente. Además de poder ver los libros en la calle, la feria se completa con cuatro días de presentaciones literarias.

"La mayor satisfacción de organizar este evento es la acogida que tiene por parte del público, nos felicitan por la iniciativa y la gente está contenta de poder tener esta feria en Cangas, eso es lo que nos impulsa a seguir", apunta Toño Fernández, de la librería.

La feria se celebra desde hace nueve años y ha ido creciendo hasta programar cuatro días de actividad. Durante las tardes del miércoles, jueves y viernes se celebran dos presentaciones por día, mientras que el sábado se aprovecha toda la jornada con actos por la mañana y por la tarde.

"Los escritores quieren participar en estas presentaciones así que no tenemos problema para organizarlo, de hecho, podríamos llenar la semana entera", señala Fernández, que ve como sacar los libros y la literatura a la calle funciona, genera interés y se nota en las ventas. "Es una forma de dar a conocer obras y autores y se incrementa la venta de libros y eso es un beneficio no solo para la librería, también para los escritores y las editoriales", subraya.

Stand de libros en el parque de La Reguerala en Cangas del Narcea. / D. Álvarez

La tarde de este jueves se desarrolló con dos interesantes propuestas que invitaron al público a retroceder en el tiempo. Primero se presentó el libro "El lector de la tabaquería", de Susana Vidal, que estuvo acompañada por el escritor y profesor jubilado Tito Casado. El libro aborda una historia de emigración a Cuba, por lo que contó con el apoyo visual de la exposición fotográfica sobre emigración elaborada por el propio Tito Casado e Inés Gómez.

El siguiente encuentro literario sirvió para conocer el libro "Las luchadoras", de Jorge Carrillo, hijo del histórico secretario general del PCE, Santiago Carrillo, en el que relata la vida de su madre y su abuela. Le acompañará en la mesa la archivera municipal Marta Veiga.

El miércoles las presentaciones llevaron a conocer las iglesias de La Regla y Cibuyo, que cuentan con sus propios libros; y la novela "Los amores paralelos", de Mayte Uceda.

Por delante, aún quedan dos días de actividades. El viernes comenzará mirando al público infantil con el cuentacuentos "Minerflu, la Bruja Maga". Previamente, se realizará la entrega de premios del concurso de marcapáginas y una donación de libros al CAI Penlés por parte de Javier Grela. La tarde finalizará con la presentación de "Anda de día que la noche es mía", de la artista multidisciplinar María del Roxo, una obra que recoge relatos de la tradición oral sobre el miedo, la muerte, los difuntos o el más allá.

La feria se despide el sábado con actividades durante toda la jornada. A mediodía, tendrá lugar la charla "Genética y emociones", con el autor tinetense Javier García y el artista Manuel María Fernández Gochi, que expondrá sus obras. A las 14.00 horas se podrá disfrutar de la música en directo con la actuación de la Banda de Música de Cangas del Narcea.

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Por la tarde, el protagonismo será para la gastronomía y la literatura asturiana con "Asturias en el plato", de Susana G. Soto, que estará acompañada por la concejala de Cultura, Tania Rodríguez, en un acto que comenzará a las 17.00 horas. Cerrará las jornadas la presentación de "La Asturianita", de Pilar Sánchez Vicente, que estará respaldada por Ana Lagar.