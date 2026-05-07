El Principado invierte 1,6 millones de euros en la renovación del firme de un tramo del corredor del Narcea en el concejo cangués

El Gobierno de Asturias aborda la mejora de un tramo de casi nueve kilómetros del Corredor del Narcea (AS-15) en el concejo de Cangas del Narcea, antes de llegar al pueblo de Ventanueva. Se trata de una intervención que da continuidad a la renovación del firme que en los últimos años se ha ido realizando por tramos en este vial clave para la comunicación del Suroccidente.

La actuación ha salido a licitación por un precio de 1.678.775 euros y con un plazo estimado para el desarrollo de los trabajos de siete meses. Según detalla la Consejería de Movilidad, la obra consistirá en la rehabilitación del firme y la renovación del sistema de drenaje y de los elementos de señalización y contención de un tramo de 8,8 kilómetros, ubicado entre los puntos kilométricos 57,5 y 75,6.

En 2023, entre Cangas del Narcea y Ventanueva ya se hicieron mejoras en los kilómetros que separan los pueblos de Llano y La Regla y en las travesías de Cibuyo y Agüera.

El Principado de Asturias hace hincapié en que esta inversión no es la única que está prevista para llevar a cabo en la carretera. En el presupuesto de este año se reserva una partida para la renovación del firme en el tramo tinetense que va del túnel de Calabazos a la localidad de Casares.

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Recuerdan que ambas actuaciones forman parte de los compromisos recogidos en el programa del Suroccidente diseñado por el Ejecutivo autonómico, del que enfatizan que "ya se han movilizado más de 60 de los 80 millones previstos para actuaciones en la red viaria de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias y Degaña".