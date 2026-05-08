Los mineros de Mina Miura completan bajo la lluvia la etapa más dura de su marcha a Oviedo: 33 kilómetros bajo la lluvia

Los mineros de Mina Miura Santiago González, Héctor Pérez, José María Pérez y Héctor López han completado la primera y más dura etapa de la marcha minera pasadas las tres de la tarde de este viernes. Salieron de su encierro de quince días en el interior de la explotación este jueves a mediodía y a las nueve de la mañana del viernes comenzaban su caminata de protesta desde la Campa de Tormaleo y con la meta puesta en Oviedo. La lluvia apenas les dio tregua durante toda la mañana, en un tramo que es el más largo de todo el recorrido, ya que suma 33 kilómetros hasta Posada de Rengos, en Cangas del Narcea, donde pernoctan para reanudar la marcha este sábado hacia la capital del concejo.

Por la izquierda, Héctor López, Héctor Pérez, Santiago González y José María Pérez al inicio de la marcha en la Campa de Tormaleo. / Mario Canteli

Una etapa dura, pero que han visto compensada con el apoyo que han tenido desde el inicio de la marcha, en la que no los han dejado solos. A ellos se unieron vecinos de la parroquia de Tormaleo, la propia alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, familiares, otros compañeros mineros e integrantes del sindicato SOMA-FITAG-UGT. Además, a lo largo del trayecto se han encontrado con muestras de apoyo y solidaridad en cada uno de los pueblos que han ido atravesando.

“Ha sido bastante duro, el tiempo no ha acompañado y fueron muchos kilómetros, pero es más dura la situación de la que venimos, de estar 10 meses sin cobrar, así que estamos animados y con ganas de tirar para adelante”, resume José María Pérez Pereira, representante de los trabajadores de la explotación por parte de SOMA-FITAG-UGT y uno de los cuatro mineros que estuvo en el encierro.

Inicio de la marcha bajo la lluvia en la Campa de Tormaleo. / Mario Canteli

Recuerda que los empleados de Carbones La Vega llegan a estas drásticas protestas después de que el empresario Fernando Martínez haya adquirido la mina y no les haya pagado durante 10 meses y ni siquiera haya reactivado los trabajos en la propia explotación minera. “Es bastante difícil llegar a tomar la decisión de encerrarnos y ponernos a caminar, pero venimos de una situación bastante desagradable y mucho más difícil de soportar”, insiste.

Agradece el apoyo de vecinos y de los ayuntamientos de la zona y anima a todos los grupos políticos a convertir sus palabras de apoyo en hechos. “Que se unan para conseguir aportar soluciones al futuro de la mina”, reclama.

Una reivindicación en la que insisten también desde el sindicato. El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, que estuvo en el inicio y el fin de la etapa apoyando a los mineros, abogó por buscar la forma de eliminar que lleguen “empresarios que buscan aprovecharse de la necesidad de la gente y que juegan con su futuro”.

LLegada de la marcha a Trabáu, en Degaña. / Mario Canteli

También los recibió el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, que pidió a los grupos políticos que legislen “para proteger a la gente” y apuntó que “no se puede hablar de reformas laborales si hay una legislación que ampara a empresas que pueden estar sin pagar a sus trabajadores, esto tiene que prohibirse para que no suceda nunca más”.

Durante la marcha, los mineros contaron con la compañía de la alcaldesa de Ibias y presidenta de Municipios en Transición Justa-ACOM, Gemma Álvarez, que aprovechó para realizar un llamamiento a todos los jubilados del sector minero para arropar a los mineros ibienses en su reivindicación y para defender que “la minería sigue teniendo un futuro muy rentable”.

En el final de la etapa les esperaban alcaldes de otros municipios de comarcas mineras como fueron los de Cangas del Narcea, Degaña, Allande, Salas, Morcín y Mieres.

A la derecha, vecinos de Rengos aplauden al paso de la marcha por la localidad canguesa. / Mario Canteli

“Estamos viendo como los mineros sufren las consecuencias de la falta de vigilancia, control y asistencia administrativa que parece sistemática en las explotaciones del Suroccidente”, denuncia el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, que recuerda la situación que también está atravesando la mina de Vega de Rengos con las labores paralizadas desde noviembre. “El sector de la minería está viviendo una situación de soledad, hoy vemos como el gobierno no está acompañando a los mineros del Suroccidente, en una causa que es muy justa, que un trabajador cobre por su trabajo”.

A la derecha, José María Pérez, Santiago González, Héctor Pérez y Héctor López saludan a los mineros de Vega de Rengos en la entrada a la explotación. / Mario Canteli

Precisamente, en la mina de Vega de Rengos, la marcha hizo una pequeña pausa. Allí estaban esperándolos un grupo de mineros de la explotación canguesa que ofrecieron a los caminantes un pequeño tentempié. “Queremos que sientan el apoyo de la minería del Suroccidente, que es por lo que tenemos que luchar todos”, señala el representante de los trabajadores de Tyc Narcea, Carlos Menéndez.

Por su parte, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, hace hincapié en la necesidad de apoyar a un sector que fue “fundamental para Asturias” y por el que considera que hay que “luchar para que este recurso que tenemos siga siendo una fuente de actividad económica”.

Noticias relacionadas

Los mineros acompañados por el grupo de personas que los arroparon en la marcha, y por los alcaldes, representantes sindicales y mineros de Vega de Rengos que los esperaron en la entrada a la explotación canguesa. / Mario Canteli

La marcha llegará a Salas el lunes, donde serán recibidos por el alcalde que los acompañará el martes en la etapa que va de Salas a Grado. El día previo, la llegada será a Tineo, donde la alcaldesa, Montse Fernández, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a través de un comunicado para acudir a la plaza del Ayuntamiento, el domingo a las dos de la tarde, para hacer un recibimiento a la marcha.