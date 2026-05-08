Más de veinte empresas y servicios de Cangas del Narcea reciben una distinción de calidad turística: "Contribuye a reforzar la imagen conjunta del destino"

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea celebrará el próximo jueves 14 de mayo, a las 11.30 horas, el acto de entrega de los distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) a las empresas y servicios turísticos del concejo que han superado favorablemente el Comité de Distinción.

La ceremonia tendrá lugar en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura Palacio de Omaña y servirá para reconocer el compromiso del sector con la calidad turística, la mejora continua y la satisfacción de los visitantes.

El SICTED es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo que busca distinguir a las empresas y servicios turísticos comprometidos con la excelencia en la atención y la mejora de la experiencia turística.

En esta edición recibirán el distintivo los siguientes establecimientos y servicios: Directos desde Asturias, Apartamento Prao del Molín, Asador Restaurante Fordaliz, Hotel El Molinón, La Cabaña’l Cachicán, Librería Treito, El Tío Ángel Miel de Asturias, Casa Municipal de Cultura Palacio de Omaña, Bodegas Monasterio de Corias, Bar Puerta de Muniellos, La Artesana de Posada, Apartamentos Rurales Valle del Narcea, Taxi Cangas del Narcea, Taxi Narcea Sociedad Cooperativa Astur, Bar Moreno, Rubén Llano Taxi Narcea, Taxi Cangas José Ángel Alonso, Casa de Aldea La Pumarada de Limés, Vivienda Vacacional La Pumarada de Limés II, Apartamentos Rurales Ardaliz y Apartamentos Rurales Camín de Muniellos.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Tania Rodríguez, destacó "la implicación del tejido empresarial local en un momento clave para el desarrollo turístico del concejo" y señaló que "cada vez son más las empresas que entienden que apostar por la calidad es apostar por un modelo de futuro para Cangas del Narcea".

Rodríguez añadió además que desde el área de Turismo "se trabaja para consolidar una estrategia que permita desestacionalizar las visitas y fortalecer la colaboración entre administración y sector privado", subrayando que "el reconocimiento SICTED no solo distingue a cada establecimiento, sino que contribuye a reforzar la imagen conjunta del destino".

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Con esta entrega de distintivos, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea reafirma su compromiso con la mejora continua del destino turístico y con el respaldo a las empresas locales que trabajan para ofrecer una experiencia de calidad a quienes visitan el concejo.