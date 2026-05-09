Finlandia mira al ecoturismo de Fuentes del Narcea como ejemplo de convivencia con la fauna salvaje

El trabajo desarrollado en la comarca de Fuentes del Narcea —integrada por los concejos de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña— en materia de ecoturismo, sensibilización ambiental y coexistencia con la fauna salvaje fue presentado esta semana en las localidades finlandesas de Rovaniemi y Kuusamo, durante la reunión de la Plataforma Europea sobre Grandes Carnívoros y Coexistencia.

El encuentro estuvo organizado por la Asociación Finlandesa de Pastores de Renos y la Federación EUROPARC y contó con la participación de la canguesa Alejandra Fernández, técnica del grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos, que acudió en representación del trabajo impulsado conjuntamente por el grupo y la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea.

Su objetivo era hablar de la experiencia desarrollada en el Suroccidente de Asturias, que es el único ejemplo español presente en este encuentro europeo, lo que supone un reconocimiento al trabajo realizado desde el ámbito empresarial y territorial para consolidar “un modelo de turismo sostenible basado en el ecoturismo, la interpretación del patrimonio natural y las buenas prácticas de observación de fauna”.

Durante las jornadas expuso las actuaciones impulsadas en los últimos años por el tejido empresarial turístico de la comarca, especialmente a través de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, que desde hace años decidió apostar por la sostenibilidad, la sensibilización ambiental, la conservación del territorio y la convivencia entre la actividad turística y la conservación de la fauna salvaje.

La presentación también sirvió para destacar iniciativas vinculadas a las buenas prácticas de observación de fauna, la gestión responsable de actividades de ecoturismo, la sensibilización de visitantes, la profesionalización del sector y la colaboración entre entidades públicas y privadas para consolidar un modelo turístico compatible con la conservación.

Fernández subrayó además el papel desempeñado por el propio sector turístico en este proceso: “Muchas veces los empresarios no cambian sus actitudes hasta que se lo imponen desde una fundación conservacionista o desde el gobierno, pero en nuestro caso la gran fortaleza es que fueron ellos los que se autorregularon”.

Asimismo, en Finlandia ofreció “una visión global desde diferentes ángulos de cómo se trabaja aquí con temas de ecoturismo y de coexistencia de fauna salvaje con el resto de sectores”, dando unas pinceladas sobre la legislación y también el trabajo de la Fundación Oso Pardo.

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Para el grupo de desarrollo, la invitación a participar en este encuentro internacional supone “un reconocimiento al trabajo desarrollado por las empresas turísticas y entidades de la comarca y permitirá compartir experiencias con otros territorios europeos vinculados al turismo de naturaleza y la coexistencia con grandes carnívoros, reforzando el posicionamiento de Fuentes del Narcea como territorio de referencia en ecoturismo y desarrollo rural sostenible”.