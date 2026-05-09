Héctor Pérez, uno de los mineros de Ibias encerrados que ahora marchan a Oviedo: "No es fácil lo que estamos pasando, los ahorros se van acabando"

Los cuatro mineros de Mina Miura, en Ibias, han completado los primeros 50 kilómetros de su marcha a pie hacia Oviedo. En su segundo día de caminata reivindicativa volvieron a contar con un fuerte apoyo de vecinos del concejo ibiense, entre ellos la alcaldesa, Gemma Álvarez; compañeros y familiares que no les han dejado caminar solos y que hicieron los casi veinte kilómetros que separan Posada de Rengos, donde finalizó la primera etapa, y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Allí fueron recibidos entre aplausos por un buen número de vecinos, representantes políticos y sindicales.

La marcha minera entrando en Cangas del Narcea. / D. Álvarez

Aunque la jornada fue más liviana que la primera, ya que no tuvieron lluvia y la orografía fue más amable, los kilómetros recorridos empiezan a hacer mella y están comenzando a aparecer las primeras lesiones. No obstante, los cuatro mineros reconocen que el ánimo está intacto y que el apoyo de la gente les está dando el impulso para llevar caminando su reivindicación a la Junta General del Principado: cobrar las ya 13 nóminas adeudadas y que la mina vuelva a entrar en funcionamiento y a generar puestos de trabajo.

Precisamente, el minero Héctor Pérez Fernández, de 33 años, finalizó la segunda etapa con una herida en el pie izquierdo. Tras someterse a unas curas en la ambulancia que los acompaña durante el recorrido, pudo reanudar la marcha y finalizar la etapa junto a sus compañeros Santiago González, José María Pérez y Héctor López.

Héctor Pérez Fernández, en el final de la etapa, en Cangas del Narcea. / D. Álvarez

Héctor Pérez es de Tormaleo, en Ibias, una tierra de profundas raíces mineras. Con 18 años comenzó a trabajar en el sector. Su primer trabajo fue en la mina canguesa de Vega de Rengos, luego pasó por Cerredo y también por la empresa Hullera Vasco-Leonesa, en las minas de la provincia de León. No obstante, durante un tiempo también estuvo trabajando en otros sectores.

De hecho, justo antes de entrar a trabajar en Mina Miura, en su propia parroquia, estuvo empleado en la construcción, en Oviedo. Fue en 2022, tras ver que la mina llevaba unos años en funcionamiento, cuando se planteó volver al pueblo. "Siempre me gustó vivir en Tormaleo y aproveché la oportunidad", cuenta.

Ese vínculo con el territorio es el que le hace estar peleando por conservar el trabajo en la mina, una de las pocas oportunidades laborales que hay en la zona. "No es fácil por lo que estamos pasando, son 10 meses sin cobrar y los ahorros se van acabando, por eso tomamos la decisión de iniciar una protesta, para ver si empezamos a cobrar", expone.

La marcha, con los cuatros mineros de Tormaleo a la cabeza, a su paso por Cangas del Narcea. / D. Álvarez

En su caso, no tener una familia que dependa de su sueldo le permite resistir este largo proceso de impagos y emprender esta lucha para defender el futuro del territorio. Recuerda que hasta el trágico accidente mortal de Cerredo, a finales de marzo de 2025, el trabajo en la mina ibiense se desarrollaba sin sobresaltos. "Fueron unos años buenos, se estaba trabajando bien y estaba contento con la decisión de volver al pueblo, pero todo se complicó con el accidente y por culpa de unos empresarios que no han cumplido con nosotros", reivindica.

A pesar de la herida en el pie, confiesa que el ánimo para continuar con la marcha está intacto y lo refuerza el apoyo que están recibiendo de la gente que los espera en cada pueblo que atraviesan y en los puntos de llegada para darles ánimos.

Por la izquierda, Héctor Pérez, el alcalde cangués, José Luis Fontaniella; Héctor López, José Luis Alperi, secretario general del SOMA; Santiago González, José María Pérez y el eurodiputado socialista Jonás Fernández en Cangas del Narcea. / D. Álvarez

En esta jornada, los mineros recibieron la visita y las palabras de apoyo del eurodiputado del PSOE Jonás Fernández, quien quiso acercarse a Cangas del Narcea para expresar su respaldo a los trabajadores y se comprometió a llevar la reivindicación a Bruselas y al conjunto de Europa, "poniendo el acento en que estas situaciones son inaceptables".

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, quien está compartiendo la caminata con los mineros, agradece el apoyo de los vecinos del concejo y sigue pidiendo que el miércoles en Oviedo haya una gran presencia de toda la gente del municipio y de la comarca que vive allí para mostrar su apoyo a los trabajadores y al sector. Además, insiste en que por parte del Gobierno regional espera que cuando lleguen a Oviedo "no solo reciban buenas palabras, sino que haya un compromiso del Gobierno para agilizar toda la parte burocrática".

La marcha continúa este domingo con una etapa que vuelve a ser larga, ya que supera los treinta kilómetros, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento de Tineo.