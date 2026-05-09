Peregrinación al Acebo por su Año Santo: un centenar de personas suben caminando al santuario desde Cangas del Narcea

Un centenar de personas participaron en la peregrinación al santuario del Acebo organizada por la Delegación de Piedad Popular del Obispado, en el marco de los actos conmemorativos del Año Santo del santuario que promueve la Unidad Pastoral de Cangas del Narcea.

"Estamos muy contentos con la respuesta de la gente, se unieron cofradías y hermandades de Gijón, Avilés y Oviedo y, por supuesto, la de Cangas del Narcea", destaca el sacerdote Juan José Blanco, que también resalta la participación de vecinos del concejo tanto de la villa como de los pueblos en la iniciativa.

A las 10.30 horas comenzó la peregrinación desde Cangas del Narcea caminando. En Vega la Piedra se hizo un descanso y comenzó otra fase del trayecto en la que los peregrinos fueron rezando el Rosario hasta la llegada al santuario. Allí los recibió la música de una banda de gaitas y tambor, antes de compartir una misa.

La jornada finalizó con una comida de hermandad y convivencia en el propio alto del Acebo, simulando las tradicionales romerías vinculadas a este espacio de montaña.

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Este domingo continuará la actividad en el santuario con la celebración de la fiesta del catecismo, que tiene por objetivo reunir a todas las familias cuyos hijos están asistiendo a esta formación religiosa. Se trata de un acto lúdico para cerrar el curso en el que habrá misa, una comida conjunta y una tarde de juegos para los más pequeños. Una actividad que se va celebrando en diferentes parroquias y que en esta edición se lleva al Acebo, con motivo del Año Santo.