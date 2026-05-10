Fuentes del Narcea reivindica la artesanía en su Festival de Ecoturismo “En Peligro de Extinción”: “Pretendemos trasladar este legado a las nuevas generaciones”

El ecoturismo y la artesanía tradicional vuelven a darse la mano en la séptima edición del Festival de Ecoturismo “En Peligro de Extinción”, que se inauguró este sábado y se celebrará hasta el 31 de mayo. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, abrió su programación con la tercera edición del Mercao Natural y Artesano en el entorno del Centro de Interpretación de Muniellos, convertido durante toda la jornada en un escaparate de oficios tradicionales, gastronomía, salud y productos de proximidad, con 25 puestos.

La edición de este año pone además el foco en “Legado Artesano”, una iniciativa destinada a preservar y dar continuidad a los saberes tradicionales de la comarca. Para ello, se reservó un espacio en el que seis artesanos mostraron su oficio a los visitantes. El proyecto va más allá de esta cita e incluye visitas a los propios talleres a lo largo del mes y una futura “hackatón artesana” que se celebrará en Narcenatur para reflexionar sobre cómo garantizar el relevo generacional.

"Lo que pretendemos es trasladar este legado a las nuevas generaciones", explicó Xavier Cazorla, coordinador del festival. "Pueden ser jóvenes o personas de cualquier edad interesadas en el oficio, ya sea para dedicarse profesionalmente o simplemente para mantener un patrimonio y no perderlo", añadió, detallando que hay una veintena de personas inscritas en la experiencia formativa para conocer "no solo lo que hacen, sino cómo lo hacen".

Raúl Martínez termina una madreña. / D. Álvarez

Entre los artesanos participantes se encontraba Raúl Martínez, madreñero de Cangas del Narcea, que valoró la iniciativa como una oportunidad de dar visibilidad a los trabajos tradicionales. "Es una forma de juntarnos para que la gente vea que estamos ahí todavía y que, si alguien quiere conocer un poco más y aprender, podamos enseñar lo que hacemos", afirmó.

También reivindicó la necesidad de dar a conocer estos oficios Verónica Rodríguez, artesana de la cerámica negra de Llamas del Mouro, y recordó lo difícil que es obtener rentabilidad de la artesanía: "Estos trabajos son bastante duros y complicados y económicamente no compensan, te tienen que gustar o llevarlo en la sangre".

El apicultor Óscar Martín muestra un ejambre de abejas. / D. Álvarez

La falta de relevo generacional es precisamente una de las mayores preocupaciones, tal y como expuso el apicultor Óscar Martín Castaño, de Casa Martín, en Degaña, que asegura que el problema es hacer "rentable un producto artesano". Por ello, considera que el festival ofrece una oportunidad importante: "La gente puede valorar los productos naturales y artesanos y conocer muchos de los oficios que se están perdiendo".

Entre los artesanos estaban los cesteros de El Rebollar, en Degaña, Manuel Menéndez “Cuesta” y su mujer Luisa Álvarez. Un oficio que reconocen que da "mucho trabajo y poco rendimiento, por eso quedan pocos cesteros", resumen. Aun así, ven positiva la propuesta del festival: "Esta iniciativa es buena porque son oficios que se acaban y es una pena que la juventud no siga aprendiéndolos para que no se pierdan".

Verónica Rodríguez en plena creación durante el mercado. / D. Álvarez

Frente a las dificultades, algunas voces observan también nuevas oportunidades. La artesana de la lana Daniela Schmid, de “Con xaldas a lo loco”, defendió que el mundo artesano sigue despertando interés, especialmente ligado a talleres y experiencias. A su juicio, aprender este tipo de trabajos sirve también para "desconectar de la rutina y de empleos poco manuales y creativos", convirtiéndose incluso "en una especie de terapia".

Entre los artesanos también expuso la elaboración artesana de mantequilla Angélica Fernández, de la comarca leonesa de Laciana.

Daniela Schmid preparando la lana durante el festival. / D. Álvarez

La presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, Ana Llano, se mostró satisfecha con el arranque del festival: "Estamos muy contentos porque desde primera hora ya teníamos gente esperando para coger el bus gratuito, que es novedad de este año para facilitar el acceso a este espacio, y poder participar de este mercado", destacó.

Ambiente en uno de los puestos del mercado. / D. Álvarez

La edición 2026 de este festival está marcada por el 25º aniversario de la Reserva de la Biosfera de Muniellos, un hito que impregna y articula toda la programación. Por ello, este domingo, tendrá lugar el acto conmemorativo del aniversario, que reunirá a representantes de diversas Reservas de la Biosfera de España, instituciones y agentes del territorio. La jornada incluirá una experiencia guiada de baño de bosque en el robledal de Muniellos, simbolizando la conexión entre conservación, bienestar y compromiso con un espacio único y frágil.

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Durante el festival se desarrollarán más de 25 experiencias de ecoturismo, diseñadas por agentes locales y distribuidas por toda la comarca. Actividades que van desde la gastronomía y la artesanía hasta la observación de fauna, el senderismo o los talleres tradicionales, permitiendo descubrir el territorio a través de quienes lo habitan y lo cuidan.