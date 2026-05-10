El IES Cangas del Narcea despide a una nueva promoción de Bachillerato y FP: 82 estudiantes participaron en una emotiva ceremonia de graduación

El instituto de Cangas del Narcea acaba de despedir a una generación más de estudiantes. El pasado viernes celebró la graduación de los alumnos de segundo de Bachillerato y del ciclo de Formación Profesional de Gestión Administrativa en una emotiva ceremonia marcada por "los recuerdos, los nervios y los sentimientos encontrados" de una promoción que pone fin a una etapa clave de su formación académica.

Un total de 79 estudiantes de Bachillerato y tres alumnos del ciclo de Gestión Administrativa participaron en un acto celebrado en el propio centro escolar durante la tarde.

Familiares, docentes y compañeros acompañaron a los graduados en una ceremonia cargada de aplausos, sonrisas y alguna lágrima inevitable. La comunidad educativa compartió el orgullo por el camino recorrido y la ilusión ante los nuevos retos que ahora afrontan los jóvenes.

Un momento del acto de graduación. / Lorena Francos

Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó con la intervención de dos madres en representación de las familias. En un discurso cercano y cargado de cariño, animaron a los estudiantes a afrontar el futuro "sin miedo a equivocarse", recordándoles que "de los errores también se aprende y se crece como persona". Además, trasladaron a los alumnos un mensaje de apoyo incondicional: "Sea cual sea el camino que elijáis, siempre tendréis a vuestras familias a vuestro lado".

Durante el acto, profesores y alumnos rememoraron algunos de los momentos compartidos a lo largo de estos años, "marcados por el esfuerzo, la convivencia y experiencias que permanecerán para siempre en la memoria de esta promoción", señalan desde el IES Cangas del Narcea.

La ceremonia concluyó con la tradicional foto de familia, símbolo de unión de una generación que deja atrás las aulas del instituto para iniciar nuevos caminos académicos y profesionales.

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Desde el centro educativo quisieron despedir a los graduados deseándoles "una vida llena de éxitos, felicidad y oportunidades y toda la suerte en la nueva etapa que ahora comienzan".