La celebración de los 25 años de la Reserva de la Biosfera revindica el mundo rural: “Un territorio sin gente es un decorado”

La Reserva de la Biosfera de Muniellos recibió un homenaje cargado de simbolismo, memoria y reivindicación del mundo rural. La asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea” celebró el acto “Ye de casa. Muniellos, 25 años de Reserva”, dentro de las actividades de su Festival de Ecoturismo “En Peligro de Extinción”, con una experiencia guiada de “baño de bosque” desde la ruta de los miradores de Obacho, en el entorno del Centro de Interpretación de Muniellos, desde donde los asistentes pudieron contemplar el robledal mientras reflexionaban sobre la relación entre naturaleza, territorio y comunidad.

El encargado de conducir el recorrido fue Alfonso Polvorinos, autor del libro “Neuronaturaleza: ¿Cómo la naturaleza mejora tu bienestar?”, que explicó los beneficios terapéuticos del contacto con la naturaleza y cómo influye en el bienestar de las personas.

Antes de la actividad tuvo lugar un acto institucional en el que participaron el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar; y la presidenta de la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea”, Ana Llano, encargada de leer el manifiesto elaborado por la entidad.

Por la izquierda, Ana Llano, José Luis Fontaniella y David Villar, durante el acto institucional. / D. Álvarez

Durante su intervención, Fontaniella quiso poner el foco en "dos pilares" vinculados a la reserva. El primero, la asociación de turismo rural, a la que agradeció su trabajo de promoción de la comarca y la zona rural. El segundo reconocimiento fue para la guardería y, especialmente, para quienes "arriesgaron su vida para que hoy podamos disfrutar de lo que tenemos aquí, por su amor a esta tierra".

El alcalde recordó de forma especial a Benjamín Valle Abad, abuelo de su mujer, que recibió amenazas tras el asesinato en 1980 de su compañero Manuel Lago, “Chiquito”, a manos de un furtivo. "Lejos de amedrentarse, decidió continuar con su trabajo tan honorable de defender este territorio", subrayó.

Por su parte, David Villar defendió el valor humano de las reservas de la biosfera y advirtió de que "probablemente lo que tenemos en extinción es el modelo de vida de las reservas". El director general destacó que estos espacios "son fruto del trabajo de quienes habitan el territorio y apostaron durante generaciones por prácticas sostenibles". "La gente que está aquí es la primera guardiana", afirmó.

Recorrido por la ruta de los miradores en el "baño de bosque". / D. Álvarez

Villar también reivindicó el trabajo de los guardas y el de los directores, a quienes definió como "los gestores y nuestros ojos en el territorio". Además, recordó que Asturias cuenta con siete reservas de la biosfera y defendió que estas figuras "no son solo conservación de los recursos naturales", sino también "conservación de los valores etnográficos, culturales y de las personas que vivís en ellos".

Ana Llano explicó que el festival “En Peligro de Extinción” nació "de entender que un territorio no se protege solo con normas" y defendió que "se protege cuando alguien lo siente suyo y lo vive de cerca". Además, leyó un manifiesto con el que incidió en la necesidad de mantener vivos los pueblos y el tejido social del medio rural: "Un territorio sin gente que lo habite y lo cuide acaba convertido en un decorado".

Aprovechó para reivindicar que "No necesitamos más proyectos que duren lo que dura una subvención. Necesitamos procesos largos, útiles y valientes". Y concluyó con una declaración de intenciones: "Muniellos es nuestra casa. Y por eso lucharemos por cuidarla, mejorarla y defenderla".

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En los próximos fines de semana de mayo el festival continuará su actividad con la oferta de 25 experiencias de ecoturismo, diseñadas por agentes locales y distribuidas por toda la comarca. Actividades que van desde la gastronomía y la artesanía hasta la observación de fauna, el senderismo o los talleres tradicionales, permitiendo descubrir el territorio a través de quienes lo habitan y lo cuidan.