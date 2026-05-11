El Narcea logra una victoria “necesaria” frente al Siderúrgico: los de Cangas lograro un 3-0 en casa

El Narcea disfrutó en casa de un partido en el que estrenó el marcador a los pocos minutos del inicio del partido. Jugaba contra el Siderúrgico, que encajó los dos primeros goles en los minutos seis y ocho de partido. El primero lo marcó Jorge Daniel Menéndez y el segundo, Marino Menéndez, quien también sería el artífice del tercero, que sentenció el partido justo al final, en el minuto 84.

“El equipo empezó muy bien, nos pusimos 2-0 muy pronto y controlamos el partido hasta el minuto 35. A partir de ahí nos metieron un poco más atrás, pero sin llegar a generar peligro”, detalla el entrenador del Narcea, Andrés Linde, que celebra que fue “una buena victoria, merecida y sobre todo muy necesaria”.

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El equipo de Cangas del Narcea está centrado en preparar el partido frente al Codema, que cierra la temporada. “Confiamos en poder ganar el partido para poder meternos en el play-off”, asegura Linde, que señala que el equipo está “tranquilo” e insiste en que “vamos a trabajar fuerte toda la semana”.