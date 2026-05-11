El Narcea logra una victoria “necesaria” frente al Siderúrgico: los de Cangas lograro un 3-0 en casa
“Confiamos en poder ganar el partido del próximo fin de semana para meternos en el play-off”, asegura el entrenador Andrés Linde
El Narcea disfrutó en casa de un partido en el que estrenó el marcador a los pocos minutos del inicio del partido. Jugaba contra el Siderúrgico, que encajó los dos primeros goles en los minutos seis y ocho de partido. El primero lo marcó Jorge Daniel Menéndez y el segundo, Marino Menéndez, quien también sería el artífice del tercero, que sentenció el partido justo al final, en el minuto 84.
“El equipo empezó muy bien, nos pusimos 2-0 muy pronto y controlamos el partido hasta el minuto 35. A partir de ahí nos metieron un poco más atrás, pero sin llegar a generar peligro”, detalla el entrenador del Narcea, Andrés Linde, que celebra que fue “una buena victoria, merecida y sobre todo muy necesaria”.
El equipo de Cangas del Narcea está centrado en preparar el partido frente al Codema, que cierra la temporada. “Confiamos en poder ganar el partido para poder meternos en el play-off”, asegura Linde, que señala que el equipo está “tranquilo” e insiste en que “vamos a trabajar fuerte toda la semana”.
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