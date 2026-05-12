Buenas perspectivas para celebrar la primera década de vida de "Cangas sin gluten": "Las jornadas se han convertido ya en una referencia para el colectivo celiaco"

El Día Internacional de la enfermedad celiaca se conmemora este sábado, 16 de mayo, y en Cangas del Narcea, paraíso sin gluten, tienen la mejor forma de celebrarlo: las octavas Jornadas Cangas sin Gluten. La cita, organizada por el Ayuntamiento cangués desde hace una década, llega con buenas expectativas en cuanto a participación y con el programa "más completo de su historia".

"El proyecto Cangas sin Gluten cumple 10 años, somos pioneros en España y nuestras Jornadas son la gran cita anual para cualquier familia con celiacos, estamos orgullosos de ello y este año hemos incluido más actividades en el programa que nunca. La gente está respondiendo muy bien, ya tenemos cientos de entradas gratuitas reservadas para las distintas actividades", expone la concejala de Asuntos Sociales, Igualdad y Festejos del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Alba García. La edil presentó este martes la cita en compañía de Lorena Pérez, directora de la empresa Celicidad, que colabora con el Ayuntamiento y se encarga del cartel médico de esta cita.

Gente de fuera

"Las jornadas se han convertido ya en una referencia para el colectivo celiaco", señala Lorena Pérez, que confirma el éxito de las jornadas, que en sus primeras horas lograron noventa entradas reservadas. "Viene mucha gente de fuera, de Madrid, de Galicia, de País Vasco... así que esperamos que el tiempo nos respete y haya mucho ambiente en Cangas y todos los disfruten", añade.

Las jornadas, que este año llevan por título "Las mil caras de la enfermedad celiaca", comienzan el sábado con las ponencias de tres expertos: el pediatra del HUCA Santiago Jiménez Treviño, "muy conocido por su faceta solidaria al vestirse de Spiderman para visitar a pacientes pediátricos oncológicos"; el reumatólogo del Hospital Universitario del Tajo, Álvaro García y la dietista nutricionista especializada en Inmunonutrición y patología digestiva, Paula Barros.

"El tema que este año queremos destacar es el carácter sistémico de la enfermedad celiaca, por eso contamos con profesionales que conocen bien todas las manifestaciones que puede producir la celiaquía, no solo las de carácter digestivo, sino las de carácter extradigestivo. Aún hay muchas personas en España sin un diagnóstico de celiaquía y queremos contribuir a que se conozca mejor la patología", expone Lorena Pérez.

Mercado y shows de cocina

Además de las ponencias, el programa incluye un mercado artesano, que se inaugurará el sábado a las 17 horas y estará abierto hasta el domingo en el patio del Ayuntamiento. En total participarán seis expositores, cuatro de ellos son obradores sin gluten. También participarán la Asociación de Celiacos del Principado de Asturias y la Asociación Viviendo Sin Gluten.

Tras estas actividades, añade la organización, tendrá lugar una degustación de productos locales, en la que destaca los frixuelos vaqueiros sin gluten, típicos de la zona, otros productos locales y también productos de marcas especializadas que colaboran con el evento. El programa se completa con actividades para los más pequeños.

Para el domingo se reservan las exhibiciones de cocina. Primero y en colaboración con el Festival de Ecoturismo En Peligro de extinción se ha programado un desayuno sin gluten tradicional de Cangas del Narcea, que elaborarán Ana Llano y Olga Álvarez. A continuación, tomará el testigo el cocinero madrileño Borja Martín.

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De manera paralela y gracias a la Red Cangas sin gluten, los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía local de Cangas con recetas adaptadas para las personas con enfermedad celiaca. "Trabajamos durante todo el año para que nuestros vecinos y las personas que nos visitan puedan disfrutar de nuestra gastronomía tradicional sin riesgo de contaminación cruzada, que es el gran caballo de batalla de las personas con celiaquía", explica la edil Alba García. En este sentido, los establecimientos de la red prepararán menús y platos especiales para este fin de semana tan singular.