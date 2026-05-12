El polígono de Tebongo ya tiene un parking adaptado a camiones, tras una actuación dotada con 52.000 euros

El polígono industrial de Tebongo ya cuenta con un aparcamiento específico para vehículos de grandes dimensiones. La obra ejecutada por la empresa Evasfal contó con un presupuesto de 51.990 euros y, según el consistorio, supone una mejora importante para los conductores.

"Hasta ahora los camiones se veían obligados a aparcar en los estacionamientos en línea existentes, ocupando las plazas disponibles para los demás usuarios del polígono", explicó la edil de Emprendedores y Actividad Económica, Carmen Rodríguez. La concejala visitó el nuevo espacio junto al edil de Obras, Ángel Menéndez, y dieron cuenta de una actuación acometida en una parcela propiedad municipal que estaba en desuso.

Radio de giro

Además de la urbanización de la parcela, se procedió a ampliar el radio de giro de la glorieta que le da acceso, facilitando así la maniobra de los conductores. "Con esta ampliación se logra que el eje trasero de los camiones pise sobre una franja que evita posibles daños sobre los bordillos. Es, sin duda, una mejora importante para los conductores que pueden dejar su vehículo en una zona segura y con capacidad para maniobrar", destacó el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

El Ayuntamiento de Cangas explica que esta actuación también ha incluido la reserva de una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida y un punto estratégico. Por otro lado, se mejoró la señalización del área industrial en el acceso desde el corredor del Narcea y se instaló un nuevo panel director del polígono.

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"Aprovechamos la mejora para convertir este espacio en una zona agradable para los usuarios, dotándola de un pequeño espacio verde con una fuente y un banco", apunta Rodríguez sobre esta actuación financiada con fondos procedentes de la agencia Sekuens.