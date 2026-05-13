Cangas del Narcea repara el desprendimiento en la carretera de Las Montañas con una inversión de 66.000 euros

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea acaba de poner en marcha los trabajos de reparación del desprendimiento registrado en la carretera de la zona de Las Montañas, muy cerca de la localidad de Irrondo de Besullo. Será necesario construir una escollera para contener el terreno y, a continuación, se procederá a reponer la vía, que contará con cuneta de hormigón.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de más de 66.000 euros y estarán listos en menos de un mes. "El principal objetivo es reparar ese desprendimiento y que la solución ofrecida a los vecinos sea una opción segura. Han sido informados puntualmente de los pasos que hemos llevado a cabo para abordar esta situación que nunca supuso el aislamiento de la parroquia", expone el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

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El edil da cuenta de que los trámites para llevar a cabo los trabajos motivaron la demora en la intervención. Por ejemplo, para ejecutar el citado muro de contención "se precisaron una serie de autorizaciones previas, como la requerida a la propiedad de la finca afectada, que alargaron el proceso administrativo más de lo deseado".