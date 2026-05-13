Cangas del Narcea repara el desprendimiento en la carretera de Las Montañas con una inversión de 66.000 euros
"El principal objetivo es reparar la fana y que la solución ofrecida a los vecinos sea una opción segura", señala el concejal de Obras, Ángel Menéndez
El Ayuntamiento de Cangas del Narcea acaba de poner en marcha los trabajos de reparación del desprendimiento registrado en la carretera de la zona de Las Montañas, muy cerca de la localidad de Irrondo de Besullo. Será necesario construir una escollera para contener el terreno y, a continuación, se procederá a reponer la vía, que contará con cuneta de hormigón.
Los trabajos cuentan con un presupuesto de más de 66.000 euros y estarán listos en menos de un mes. "El principal objetivo es reparar ese desprendimiento y que la solución ofrecida a los vecinos sea una opción segura. Han sido informados puntualmente de los pasos que hemos llevado a cabo para abordar esta situación que nunca supuso el aislamiento de la parroquia", expone el edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.
El edil da cuenta de que los trámites para llevar a cabo los trabajos motivaron la demora en la intervención. Por ejemplo, para ejecutar el citado muro de contención "se precisaron una serie de autorizaciones previas, como la requerida a la propiedad de la finca afectada, que alargaron el proceso administrativo más de lo deseado".
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- David Villa se vuelca con el Langreo para garantizar su supervivencia
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- La cena que cambió el rumbo del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez: intrahistoria de un desencuentro inesperado
- Una 'descomunal' tormenta arrasa 'el Valle del Jerte asturiano': 'Hemos perdido casi todas las cerezas; en minutos, el trabajo de todo un año se fue al garete
- El enganchón entre un histórico periodista de TVE y un historiador del Real Oviedo: 'Siga usted con su prepotencia