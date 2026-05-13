José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea: "Un logro importante fue poner la deuda municipal a cero"

José Luis Fontaniella (Cangas del Narcea, 1977) es alcalde de Cangas del Narcea desde 2023, año en el que consiguió una abrumadora mayoría absoluta, con 11 concejales de los 17 que componen la Corporación. Se trata de su segundo mandato no consecutivo, el primero lo ejerció entre 2011 y 2015.

La minería en el Suroccidente está atravesando unos momentos complicados. ¿Qué cree que se podría hacer para asegurar el futuro de esta industria?

Lo primero que hay que hacer es cambiar al gobierno regional, porque estoy seguro de que con un gobierno de otro color político, que creyese en el Suroccidente, en el sector empresarial y en la actividad económica, esto no pasaría. Se declararía la minería una industria estratégica para una zona de despoblación. De hecho, hay una ley ya para poder hacerlo, que fue con la que se desarrolló con Costco, que es un comercio y se ubica en Siero, que tampoco es un lugar con problemas de desarrollo. Eso mismo se podría haber hecho en Cangas de Narcea con TYC Narcea y ahora mismo estaríamos hablando posiblemente de otros 100 puestos de trabajo adicionales a los 70 que ya existían.

¿Qué supone para Cangas el sector?

En Cangas de Narcea hay una media entre 450 y 500 desempleados, el hecho de que tengamos 70 puestos de trabajo directos en la explotación minera para nosotros es esencial. Posiblemente, sería la primera empresa privada que hay en Cangas de Narcea con más puestos de trabajo creados, con lo cual la minería a día de hoy todavía sería trascendental para Cangas de Narcea y, por lo tanto, tendría que ser una lucha no solo de cuatro mineros que estamos viendo ahora que tienen un problema de cobro, sino una lucha de toda una comarca para poder tener un desarrollo y una transición que nunca fue justa y que estamos viendo cómo la han aprovechado para captar fondos de otras administraciones, de la estatal y de la europea, para desarrollar otras infraestructuras en la costa o en otros lugares donde el gobierno regional puede tener más votos que en el Suroccidente asturiano.

¿Considera que existe un desequilibrio territorial dentro de Asturias en inversiones públicas?

Voy a poner un ejemplo, viene Amazon, que es importante para Asturias, y de la noche a la mañana el gobierno de Asturias saca 25 millones de euros para hacer un ramal de la autovía de acceso a Amazon. Mientras que aquí están presumiendo de una cosa que no es cierta y es un plan de infraestructuras que no es suficiente, con 60 millones a 10 años. ¿Está siendo desatendido el Suroccidente asturiano? Claramente. Hablamos de números, de realidades.

Se anunció el inicio de estudios para la continuidad de la autovía a Tineo. ¿Confía en ver avanzar la autovía hacia el Suroccidente?

No, y yo creo que es una desconfianza general. Llevamos 20 años escuchando los mismos compromisos y aquí no se avanza en nada. Lo hemos visto con la fana de Casazorrina, lo estamos viendo continuamente con el plan de inversiones. Hay una serie de incumplimientos continuos, ya estamos muy cansados todos de buenas palabras y buenas intenciones. Creo en una Asturias bien vertebrada, y, desde luego, es irrenunciable para el Suroccidente y para Asturias en general, que pueda haber una conexión entre el centro y Cangas de Narcea con una autovía o una vía rápida o una comunicación digna para la región, y no seguir sufriendo con esta AS-15, que continuamente está teniendo problemas.

José Luis Fontaniella con la reserva natural integral de Muniellos al fondo. / D. Álvarez

¿Cómo definiría actualmente la relación institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado?

En general es buena, nunca hemos cortado canales de comunicación y creo que es nuestra función. Trabajando juntos ambas partes podemos sacar cosas adelante que son importantes para los ciudadanos y pongo como ejemplo el trabajo con la Consejería de Salud. En el año 2023 llegamos a un acuerdo sobre nuestro hospital y centros de salud y se está cumpliendo. Por desgracia, no es lo común y por mucho que tienda la mano a veces no es recibida por la otra parte, pero no por eso vamos a dejar de insistir y de trabajar por el interés general del municipio.

Parece que el centro de salud puede ser una realidad.

Sí, una de las condiciones que pusimos era que no queríamos que volvieran otra vez a comprometerlo para unas elecciones, queríamos que hubiera un compromiso de la contratación y la puesta en marcha de la obra previamente. Hace 15 días el viceconsejero de Sanidad vino a verme para mostrarme el proyecto que se está desarrollando y los plazos que se barajan para la licitación de la obra, que serán dentro de este ejercicio 2026, como habíamos demandado.

Cangas es el concejo con más habitantes del Occidente, pero sufre la despoblación. ¿Qué medidas se han planteado desde el Ayuntamiento para fijar población?

Tenemos un problema importante, nosotros estamos haciendo distintas cosas que pasan por hacer más fácil la vida en nuestros pueblos y la villa de Cangas de Narcea. Hemos puesto un gran esfuerzo en las infraestructuras de los pueblos, tenemos más de 300 pueblos y tenemos que ayudar a sus habitantes a vivir en ellos. También estamos haciendo un esfuerzo trascendental en los polígonos industriales, no solo en su mantenimiento, también en su mejora. Además, estamos poniendo a disposición locales municipales para que se puedan iniciar actividades económicas, como en el mercado de abastos, la contratación de la cafetería del polígono de Obanca o el mercado de la Imera. Estamos apoyando al sector de la construcción para que se pueda desarrollar vivienda en Cangas del Narcea, que es necesaria, pero también tenemos fincas que son del Principado y que podrían estar edificándose para destinar a vivienda pública para ayudar a la gente, sobre todo joven, a poder acceder a una vivienda. Ahí, nos está fallando otra vez la parte del gobierno de Asturias.

Uno de los grandes objetivos del mandato era sanear las cuentas del Ayuntamiento, asegura que lo consiguió. ¿Cuál es el estado de las cuentas?

En nuestro programa anunciamos que haríamos un saneamiento fuerte en la primera parte del mandato, y en la segunda parte lo que íbamos a hacer era un desarrollo en infraestructuras, en economía y empleo, que es en lo que estamos. Veníamos de una tesitura conocida por todos los ciudadanos, donde no había gasóleo para las escuelas de Cangas de Narcea, había un peligro importante de que se paralizase la ayuda a domicilio, porque no se pagaba… Había una situación dantesca, con más de 4 millones de euros en facturas pendientes de pago, no dicho por nosotros, sacamos un informe y una valoración de la intervención municipal que lo acreditaba, y cerca de 3 millones de euros pendientes a entidades bancarias. Nosotros nos encontramos con una realidad, y era una quiebra técnica, así lo declaraba la intervención municipal. Ahora mismo, en el año 2026 conseguimos deuda cero por primera vez en la historia. Así que teníamos que abordar el rescate de las infraestructuras rurales y lo planteamos de manera que fuera viable, solicitando un crédito (de más de 3 millones de euros) que se pudiera devolver sin ningún peligro para las arcas municipales. Son unas inversiones que beneficiarán a más de mil vecinos y que ya están puestas en marcha.

A un año de las elecciones municipales, ¿cuál considera que ha sido el principal logro de su mandato y qué asuntos reconoce que siguen pendientes?

Hablar de un solo logro sería un poco injusto, yo creo que podríamos estar hablando de varios. Un logro importante fue poder conseguir dar vuelta al sistema económico municipal. También conseguir que la finca del convento de monjas dominicas pueda pasar a ser municipal y es de agradecer a la orden que haya sido sensible con Cangas del Narcea. Es una finca importante para el futuro de Cangas, tanto por la finca como por las instalaciones. También es importante haber sacado adelante el plan de sostenibilidad turístico, yo creo que ha sido un reto importante, cuando llegamos en 2023 se consideraba que tendríamos que devolver la subvención porque no se había avanzado nada. Pero lo que falta es mucho, porque tenemos muchas ideas. Estamos trabajando en el expediente de expropiación del edificio del Molín, que creo que sería un centro trascendental. Hay demanda de más suelo industrial. Hace falta vivienda para que puedan instalarse familias en Cangas del Narcea. Continuar con otra operación de rescate de las infraestructuras rurales.

Si pudiera arrancar un único compromiso al Gobierno del Principado antes de final de legislatura. ¿Cuál sería?

Son muchas las necesidades que tenemos, pero si tuviera que pedir solo una cosa que pudiera ejecutarse en una legislatura yo creo que trascendental sería la residencia de mayores, es muy necesaria para nuestra población, es un servicio que aún nos falta desde la administración regional y creo que es de justicia que se implante de una vez por todas.

Personalmente, ¿afronta este próximo ciclo electoral con intención de volver a encabezar el proyecto municipal?

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Ahora mismo lo que tenemos es que estar muy centrados en terminar esta legislatura, tenemos muchos proyectos abiertos, grandes inversiones, estamos trabajando con muchísimo amor a nuestra tierra y eso se está viendo. Cangas ya no es lo mismo que era en las anteriores legislaturas, ha cambiado para bien. Lo que tenemos en mente es acabar en mayo de 2027 habiendo dado la palabra de hacer una serie de cosas para este concejo y para mí la palabra vale mucho.