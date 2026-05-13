La primera semifinal del FestiAMAS será este sábado, 16 de mayo, en el Teatro Toreno y con cuatro grupos protagonistas

Las tablas del histórico Teatro Toreno, de Cangas del Narcea, se convertirán en el epicentro del talento emergente con la celebración de la primera semifinal del prestigioso certamen FestiAMAS 2026. La cita, con entrada gratuita hasta completar aforo, comenzará a las 19.30 horas.

El certamen, que busca poner en valor la creación musical asturiana, aterriza en el concejo con una propuesta variada que promete hacer vibrar hasta la última fila del Toreno. Los grupos Deze y Deneka, Leo Maravilla, Yako! y Roca Pintada son los nombres propios que buscarán su pase a la gran final en suelo cangués.

Noticias relacionadas

Este evento, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y el Principado de Asturias, será emitido por TPA.