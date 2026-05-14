La feliz idea de las familias del colegio de Obanca para que los niños del centro vivieran un particular bautismo de vuelo

En el colegio público de Obanca, en Cangas del Narcea, tienen este curso el aire como tema central de su programación. Es la razón por la que a las familias de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) se les ocurrió organizar una actividad muy especial para complementar el aprendizaje en el aula: un viaje en globo aerostático que hizo las delicias de los más pequeños.

"Se lo pasaron pipa y la experienca fue muy buena", resume el presidente del colectivo, Lorenzo Gayo. Recurrieron a la empresa Volar en Asturias para esta actividad que causó sensación en toda la zona. "Mucha gente se paraba a mirar, llamó mucho la atención", apunta.

Los responsables del globo lo desplazaron en un remolque hasta el colegio cangués y reconocieron que era su primer vuelo controlado en un centro educativo. Aún así, todo salió a la perfección y los niños, organizados en grupos de tres, pudieron disfrutar de la actividad.

El globo en el patio del colegio. / Ampa de Obanca

Quince euros

"Y sí, estas cosas pasan gracias a la Ampa. Porque ser de la Ampa no es pagar 15 euros, es sumar para que nuestros niños y niñas vivan experiencias diferentes, emocionantes y llenas de ilusión", defendió el colectivo en sus redes sociales. Lorenzo Gayo, que capitanea el equipo que se estrena este curso al frente de la Ampa, abundó en este aspecto y en la importancia de la colaboración de las familias para contribuir al trabajo que se hace desde los centros.

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"Detrás de cada actividad hay familias implicadas, ideas, ganas y mucho cariño. Y viendo sus caras de emoción, queda claro que merece la pena", concluyó el colectivo, que dedica tiempo para lograr sorprender a los 150 escolares que se forman en el colegio de Obanca.