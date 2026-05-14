Hoteles, restaurantes, taxis y alojamientos rurales de Cangas del Narcea logran la certificación que reconoce la excelencia en la atención al visitante

Más de veinte empresas y servicios turísticos de Cangas del Narcea han recibido los distintivos de calidad turística del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) que promueve la Secretaría de Estado de Turismo. Se trata de una certificación que exige haber superado favorablemente la evaluación del Comité de Distinción y que premia el compromiso con "la excelencia en la atención y la mejora de la experiencia turística".

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea se involucró en la obtención de este distintivo a través del Plan de Sostenibilidad Turística, comenzando por certificar los servicios turísticos municipales. Pero con la idea de trabajar para reforzar la imagen de destino turístico de calidad se propuso al sector privado realizar los pasos para obtener la certificación.

Fueron 21 negocios y servicios de turismo los que se involucraron, logrando el distintivo: Directos desde Asturias, Apartamento Prao del Molín, Asador Restaurante Fordaliz, Hotel El Molinón, La Cabaña’l Cachicán, Librería Treito, El Tío Ángel Miel de Asturias, Casa Municipal de Cultura Palacio de Omaña, Bodegas Monasterio de Corias, Bar Puerta de Muniellos, La Artesana de Posada, Apartamentos Rurales Valle del Narcea, Taxi Cangas del Narcea, Taxi Narcea Sociedad Cooperativa Astur, Bar Moreno, Rubén Llano Taxi Narcea, Taxi Cangas José Ángel Alonso, Casa de Aldea La Pumarada de Limés, Vivienda Vacacional La Pumarada de Limés II, Apartamentos Rurales Ardaliz y Apartamentos Rurales Camín de Muniellos.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Tania Rodríguez, agradeció el esfuerzo realizado por todas las empresas certificadas. "El turismo no se entendería sin vosotros y buscamos que la gente que nos visite se lleve una buena imagen del concejo", destacó Rodríguez, que reconoció que obtener el certificado son "muchas horas de trabajo para conseguir el distintivo y también en el día a día de vuestros negocios y ese trabajo repercute en Cangas como concejo y como destino turístico".

Noticias relacionadas

La presidenta de la asociación de turismo rural Fuentes del Narcea, Ana Llano, valora que los sistemas de calidad turística sirven para confirmar si se están haciendo las cosas bien y en qué se puede mejorar. "También es una forma de mostrar que los negocios y el destino están involucrados en hacer las cosas bien y demostrarlo con hechos", enfatizó.