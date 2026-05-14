El Suroccidente prepara una gran protesta en Cangas del Narcea para exigir unas carreteras seguras: "Pedimos compromisos reales"

Convocar una gran movilización comarcal para reclamar infraestructuras viarias dignas y un trato justo para el Suroccidente fue el principal acuerdo que se tomó en la reunión organizada por la plataforma ciudadana "El suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas" en Cangas del Narcea. En ella se dieron cita vecinos, empresarios, comerciantes, asociaciones y representantes de distintos sectores de la comarca que llenaron el aforo del auditorio de la Casa de Cultura canguesa a última hora de la tarde del miércoles.

La manifestación se convocará en Cangas del Narcea y estará acompañada por el cierre simbólico de las empresas de la comarca durante una hora. El colectivo ya se ha puesto con la tramitación de los permisos para poder llevar a cabo la protesta por las calles canguesas y una vez obtenga la autorización anunciará la fecha en la que se podrá llevar a cabo, que será un jueves, tal y como se acordó en la reunión. El objetivo temporal es que se pueda desarrollar en las próximas semanas.

Una movilización que no quiere ser una acción aislada, sino el principio de un movimiento de protesta con continuidad en el tiempo, pasando a ser una concentración ante los ayuntamientos de la comarca de forma periódica. La idea es ejercer presión social para insistir en la necesidad de que haya avances en las obras de la autovía A-63 y se dé una solución a la peligrosidad del Corredor del Narcea, la principal vía de comunicación del Suroccidente, que sufre constantes desprendimientos de piedras y material a la calzada.

Por la izquierda, FranciscoJavier Rodríguez, Fernando Álvarez "Cañón", Isabel Rodríguez, José Luis Fernández y Javier Martínez, miembros de la plataforma. / R. D. Á.

"El respaldo fue prácticamente unánime por parte de los asistentes, hay ganas de movilizarse porque la gente está cansada de la situación de las infraestructuras del Suroccidente, tiene miedo a viajar por la AS-15 y quiere ver soluciones ya", resume la portavoz de la plataforma, Isabel Rodríguez.

Durante el encuentro se analizó la situación de la autovía A-63, del Corredor del Narcea (la AS-15) y "el grave impacto que las deficientes comunicaciones tienen sobre la seguridad, la sanidad, la educación, la economía y el futuro del territorio". Porque insistieron en que la protesta "no va solo de carreteras" y pusieron ejemplos de cómo afecta a servicios básicos como es la educación y la sanidad.

"Muchos profesores prefieren desplazarse hacia Llanes, aunque tengan más kilómetros, por el estado de las comunicaciones y eso repercute directamente en la educación, y en la sanidad ocurre exactamente lo mismo", analizaron.

Las exigencias de la plataforma pasan por contar con información "inmediata y pública" sobre el estado real de la A-63, así como compromisos "con fechas reales, no promesas vacías", también actuaciones urgentes para el Corredor del Narcea, en definitiva, "un trato justo para el Suroccidente" e insisten en que la ciudadanía del Suroccidente ya no se cree "nada que no venga acompañado de hechos".

En este sentido, el público asistente a la reunión coincidió en que "las promesas y anuncios realizados hasta ahora ya no son suficientes" y reclamaron "hechos concretos y compromisos reales".

Al final de la cita, la plataforma recogió un buen número de firmas de adhesión a este movimiento ciudadano y a la reivindicación por las infraestructuras que encabezan desde finales de 2021, que para ellos aseguran que es más que una protesta: "Es la lucha por nuestro territorio", porque "el Suroccidente también es Asturias. Y ya es hora de que se nos trate como tal".

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La reunión contó con la presencia y el apoyo de alcaldes de la zona como el de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; la de Allande, Mariví López; y de Salas, Sergio Hidalgo.