Cuenta atrás para la reapertura del Hotel Truita en el centro de Cangas del Narcea

El cinco de junio abrirá sus puertas el Hotel Truita, el emblemático edificio diseñado por el arquitecto cangués José Gómez del Collado (Cangas del Narcea, 1910 - 1995) y que vuelve a la vida después de 24 años en estado de ruina tras sufrir un incendio en 2001. Su propietario y promotor de la rehabilitación, el constructor David Álvarez, asegura que devolver el esplendor a la reconocida construcción canguesa, situada en el centro de la villa, fue lo que le impulsó a embarcarse en una obra que comenzó a principios de 2025.

Álvarez reconoció que un importante "empujón" para dar el paso de iniciar la rehabilitación fue el poder contar con la ayuda de los fondos europeos Leader, que le aportaron una subvención de 300.000 euros para un proyecto que supera el millón de euros de inversión.

"En mi caso fue una ayuda importante para el inicio, para conseguir financiación en el banco, fue el empujón que hace falta para empezar a pensar que puedes hacer un proyecto de esta envergadura", asegura.

La obra, que se encuentra en la fase final, con los trabajos de remates, pintura y amueblado, recibió la visita del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos; la directora general de Desarrollo Local, Begoña López, y el alcalde cangués, José Luis Fontaniella, entre otros miembros de la asamblea del grupo de desarrollo rural Alto Narcea Muniellos, que gestiona las ayudas. También realizaron un recorrido por varios proyectos del concejo que contaron con las ayudas Leader, que a esta comarca, que comprende Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, para el periodo 2023-2027, se destinaron 5,5 millones para impulsar sus estrategias de desarrollo rural.

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Visita a la cafetería Julter de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

Las otras actividades que recibieron la visita de las autoridades fueron un servicio de podología y un establecimiento de hostelería que reabrió tras una reforma. Además, la comitiva se desplazó a Rengos para ver acciones comunitarias financiadas por los fondos como son la adecuación de una antigua escuela en centro social y un proyecto de prevención de incendios en la localidad.