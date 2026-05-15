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El invierno se resiste: regresa la nieve al Puerto de Leitariegos

El alto, situado a 1.525 metros de altitud, ha vuelto a teñirse de blanco en una jornada de temperaturas bajas más propia del invierno

Entrada al Puerto de Leitariegos totalmente nevado esta mañana.

Entrada al Puerto de Leitariegos totalmente nevado esta mañana.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

La nieve ha vuelto a hacer acto de presencia en el Puerto de Leitariegos en plena recta final de la primavera. A mediados de mayo, el paisaje del alto situado en el límite entre Cangas del Narcea y Villablino, en León, ha amanecido cubierto por una ligera capa blanca, una imagen poco habitual para estas fechas y que refleja que el invierno todavía se resiste a marcharse.

El Puerto de Leitariegos, ubicado a 1.525 metros de altitud, ha registrado temperaturas bajas durante las últimas horas, que no han superado los 3°C a lo largo del jueves y que este viernes amanecían por debajo de los 0°C, favoreciendo la aparición de precipitaciones en forma de nieve. El episodio deja estampas más propias de los meses invernales que de la antesala del verano.

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