El invierno se resiste: regresa la nieve al Puerto de Leitariegos
El alto, situado a 1.525 metros de altitud, ha vuelto a teñirse de blanco en una jornada de temperaturas bajas más propia del invierno
La nieve ha vuelto a hacer acto de presencia en el Puerto de Leitariegos en plena recta final de la primavera. A mediados de mayo, el paisaje del alto situado en el límite entre Cangas del Narcea y Villablino, en León, ha amanecido cubierto por una ligera capa blanca, una imagen poco habitual para estas fechas y que refleja que el invierno todavía se resiste a marcharse.
El Puerto de Leitariegos, ubicado a 1.525 metros de altitud, ha registrado temperaturas bajas durante las últimas horas, que no han superado los 3°C a lo largo del jueves y que este viernes amanecían por debajo de los 0°C, favoreciendo la aparición de precipitaciones en forma de nieve. El episodio deja estampas más propias de los meses invernales que de la antesala del verano.
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