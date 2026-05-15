TYC Narcea reducirá a diez empleados la plantilla de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto por la empresa TYC Narcea, al frente de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, afectará al 90 por ciento de la plantilla. Así se lo comunicó la empresa este viernes a los representantes de los trabajadores, que esperaban que fueran 17 las personas que se quedarían en la empresa para hacer las labores de mantenimiento, sin embargo, finalmente la empresa ha optado por que sean tan solo 10.

Posteriormente, los trabajadores mantuvieron una asamblea donde se comunicó la situación a toda la plantilla y la sensación general es de comprensión hacia la decisión tomada por la empresa, puesto que lleva sin generar ingresos desde el mes de noviembre, cuando debido al hundimiento en el que fallecieron dos mineros, se paralizaron los trabajos en el interior de la explotación de carbón.

“Teníamos asumido que este momento iba a llegar porque la situación de la empresa es crítica, sin ingresos desde noviembre y viendo que no habrá una solución administrativa a corto plazo es el paso normal ir al ERE de extinción”, reconoce con resignación el representante de los trabajadores, Carlos Menéndez.

Los 10 trabajadores que queden en plantilla serán los encargados de continuar con las labores de mantenimiento habituales y realizar los trabajos de recuperación de la zona afectada por el hundimiento del pasado noviembre, cuya autorización por parte del Servicio de Minas se espera para los próximos días. Además, han comunicado a los trabajadores que el Proyecto de Explotación de la mina saldrá en 10 días a información pública con 20 días de alegaciones.

Mientras tanto, por parte del Instituto de Transición Justa (ITJ) tiene que tomar la decisión de sí la empresa tendrá que devolver las ayudas al plan de cierre que recibió la mina en 2018, con otra compañía al frente. “Preguntaron a la Unión Europea, pero les contesta que las ayudas fueron estatales por lo que tienen que decidir ellos y ahora lo trasladan a la Abogacía del Estado, que notificará a la empresa cuál es el procedimiento a seguir”, resume Menéndez.

Los trabajadores también se reunieron con la presidenta de la Red de Municipios en Transición Justa – ACOM y alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, para pedirle su apoyo e intervención. “La solución administrativa tendría que ser fácil, pero está atascada, así que desde ACOM vamos a pedir que nos expliquen por qué e intentar ayudar a aclarar esta situación”, detalla Gemma Álvarez, que ya ha pedido una reunión con el Instituto de Transición Justa (ITJ) y posteriormente la solicitará con la Consejería de Industria.

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Los trabajadores también se reunieron previamente con los alcaldes de Villablino (León) y de Cangas del Narcea, de donde son la mayor parte de los trabajadores, de quienes recabaron su apoyo y disposición para exigir que se agilicen al máximo los plazos para desbloquear la situación en la que se encuentra la mina.